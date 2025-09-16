Serijski provalnik pao u Splitu: 24-godišnjak opljačkao lokale i ukrao više od 14 tisuća eura

Policijski službenici Druge policijske postaje Split jučer su uhitili su 24-godišnjeg muškaraca za kojeg je utvrđeno da je od srpnja do rujna 2025. godine počinio veći broj imovinskih kaznenih djela na području Splita.
Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je u posljednja dva mjeseca na području Splita tijekom noći počinio ukupno deset kaznenih djela, sedam provala i tri pokušaja provale. Fizičkom snagom uz korištenje alata 24-godišnjak je u cilju ostvarivanja protupravne imovinske koristi provaljivao u restorane i kafiće iz kojih je krao novac.
U jednom događaju, tijekom srpnja provalio je u ugostiteljski objekt iz kojeg je otuđio čak 8 tisuća eura novčanog utrška i pologa.
Ukupna materijalna šteta koju je ostvario kaznenim djelima procijenjena je na oko 14.650,00 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.