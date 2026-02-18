Serijski provalnik iz Dalmacije. Nema što nije krao; od Kinder jaja do romobila! Na kraju ga omele hrabre vlasnice

Zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teške krađe, dežurni sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio je nezaposlenom S. M. (28) iz Opuzena istražni zatvor u trajanju do 30 dana. Odluka o istražnom zatvoru uslijedila je nakon tri kaznene prijave koje je PU dubrovačko-neretvanska podnijela između 22. studenog prošle i 27. siječnja ove godine, ali i nakon uvida u snimke video-nadzora, piše Dubrovački Dnevnik.

Ipak, valja reći kako je osumnjičeni Neretvanin većinu kaznenih djela priznao te dragovoljno predao većinu ukradenih predmeta. Recimo i to kako u njegovoj pravosudnoj evidenciji već postoji više pravomoćnih presuda Općinskog suda u Metkoviću, što uz podnesene prijave dodatno ukazuje na njegovu izuzetnu kriminalnu upornost i ukazuje na opasnost da bi određivanje neke druge mjere te ostankom na slobodi nastavio sa sličnim kriminalnim radnjama.

Uzeo dva snopa ključeva, dva kožna takuina

Posljednje u nizu kaznenih djela za koje je S.M. prijavljen počinio je na blagdan sv. Vlaha, kad je s maskom "fantomkom" na licu provalio u kuću na Obali Stjepana Radića u Gružu. Nakon što je iz kuće stigao uzeti samo palicu za golf, na djelu ga je zatekla vlasnica kuće. Neslužbeno smo doznali da mu se vlasnica, strogo i bez straha, autoritativno obratila riječima - "Što to radiš, skini masku nesrećo jedna!", nakon čega ju je on poslušao, a na upit kako se zove, dao točan odgovor! Potom mu je naredila da ostavi palicu i ode, što je on i učinio, ali je dan kasnije uhićen.

No, jednako neslužbeno Dubrovački Dnevnik doznaje kako mladić iz Neretve iza sebe već ima više krađa i provala te kako je konzument opojenih sredstava. Tako je već ranije, iz trgovine u poslovnom centru Gruža ukrao bluetooth slušalice, punjač i više kozmetičkih proizvoda. Potom je, iznova, ušao u istu nezaključanu kuću iz koje ga je vlasnica dan prije prekorila i izbacila te tom prilikom ponovno ukrao palicu za golf, miksetu i ključeve osobnog vozila. Zanimljivo je kako ga je vlasnica ponovno uočila, nakon čega je miksetu ostavio u đardinu, a s ostalim predmetima pobjegao.

Seriju provala u veljači na području Gruža okončao je upadom u nezaključanu kuću u Radničkoj ulici dok su supružnici - vlasnici kuće u dnevnom boravku gledali TV-program. Tu je uzeo dva snopa ključeva, dva kožna takuina u kojema nije bio veći iznos novca te vozačku dozvolu kao i osobnu, zdravstvenu i iskaznicu HVIDR-e, dva ručna sata, pojasnu torbicu i još neke sitnice. Ironija njegove sudbine jest što ga je i tu, po izlasku iz kuhinje, zatekla vlasnica kuće kojoj je rekao da je pogriješio kuću te se brzo udaljio s ukradenim predmetima vrijednima ukupno oko 800 eura.

Neretvanin je provalio u istu trgovinu i ukrao USB stick, bluetooth slušalice...

Međutim, ukupna vrijednost ukradene imovine prema prijavama od studenog do veljače iznosi skoro pet tisuća eura, s tim da je u studenom 2025. na Batali, zajedno s K. Š. ukrao električni romobil Seagway i kacigu, a u prosincu je u Ulici Hrvatskog crvenog križa s motocikla "Yamaha" u vlasništvu muške osobe ukrao kacigu s ugrađenim slušalicama. Sredinom siječnja ove godine je ispred pekare u ulici Andrije Hebranga ukrao električni romobil "Kukirin Master" i kacigu na njemu, vlasništvo muške osobe, da bi koncem siječnja ušao u skladište ljekarne u Vukovarskoj ulici te ukrao torbicu marke “Longchamp“ s osobnim dokumentima, takuinom i ključevima osobnog vozila u vlasništvu ženske osobe, a potom iz parfumerije poslovnom centru Gruža ukrao dva parfema marke "Versace".

Prije navedenih provalnih krađa u veljači, Neretvanin je provalio u istu trgovinu i ukrao USB stick, bluetooth slušalice, punjač i - pet "Kinder jaja", te iz iste parfumerije "D & G" i "Pacco Rabane" parfeme, dok je iz trgovine na prvom katu robne kuće u ulici Nikole Tesle trgovkinji ukrao mobitel "Xiaomi Redmi" u kojem je bilo 60 eura.