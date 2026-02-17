Serijski lopov harao Dubrovnikom: Upadao i starijim supružnicima u kuću, ukrao čak i 100 godina staru palicu za golf

Policijski službenici Policijske postaje Dubrovnik razriješili su 13 teških krađa i krađa počinjenih na dubrovačkom području tijekom protekla tri mjeseca.

Za čak 12 kaznenih djela osumnjičen je 28-godišnji hrvatski državljanin, dok se za jedno kazneno djelo, uz njega, tereti i 25-godišnjak. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 28-godišnjak od 22. studenoga prošle do 4. veljače ove godine krao iz obiteljskih kuća, trgovina, stambenih zgrada i s ulica. Među otuđenim predmetima nalaze se dva električna romobila i dvije zaštitne kacige, novčanici s novcem te osobnim i bankovnim karticama, kozmetički, prehrambeni i tehnički proizvodi, mobitel, parfemi, dva ručna sata, ključevi stana i automobila, pa čak i stoljetna palica za golf.

Prvu krađu, 22. studenoga, počinio je zajedno s 25-godišnjakom, kada su otuđili električni romobil i kacigu. Oštećeni romobil policija je pronašla dva dana kasnije.

Posebno se izdvaja događaj od 4. veljače, kada je 28-godišnjak u večernjim satima, s kapuljačom na glavi, ušao u obiteljsku kuću u kojoj su se nalazili stariji supružnici. Nakon što su ga zatekli u hodniku, pobjegao je, a naknadno je utvrđeno da je iz kuće odnio novčanik s novcem i dokumentima, dva ručna sata te ključeve.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na više od četiri tisuće eura.

Zbog sumnje u počinjenje produljenog kaznenog djela teške krađe u vezi s krađom, 28-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. Protiv 25-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku zbog krađe i oštećenja tuđe stvari.