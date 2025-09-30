Serija provala u vodičkom kraju: Uhićen 41-godišnjak, šteta preko 8.000 eura

Policijska postaja Vodice dovršila je kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče da je na širem području vodičkog kraja počinio osam kaznenih djela imovinskog kriminaliteta – šest teških krađa i dvije krađe – na štetu osam osoba.

Prema navodima policije, osumnjičeni je od travnja do kraja rujna ove godine provaljivao u kuće, brodove, skladišta i vozila na području Tisnog, Pirovca, Tribunja, Jezera i Murtera.

Među kaznenim djelima koja mu se stavljaju na teret nalaze se: krađa bijele tehnike iz kuće u Pirovcu, provale u gumenjak i brodove s kojih je otuđio gorivo, ribolovni pribor i sonder, kao i krađa bicikala u Tribunju i Murteru. Također se sumnjiči da je iz skladišta kuće u izgradnji u Pirovcu uzeo televizor i bušilicu.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 8.350 eura.

Nakon dovršetka istrage, 41-godišnjak je priveden pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.