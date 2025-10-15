Serija džepnih krađa u Splitu: Žene ukrale tisuće eura i trošile kartice žrtava

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u suradnji s kolegama iz zagrebačke policije, dovršili su opsežno kriminalističko istraživanje koje je razotkrilo seriju od 23 kaznena djela imovinske prirode.

Istraživanjem je utvrđeno da su dvije državljanke Bugarske, u dobi od 28 i 34 godine, tijekom svibnja i listopada ove godine na području Splita počinjale krađe i računalne prijevare.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom pretrage stana koji su koristile, policija je pronašla i oduzela 6.860 eura, za koje se sumnja da potječu od kaznenih djela.

Prema rezultatima istrage, 28-godišnjakinja je u samo tri dana krajem kolovoza počinila 12 džepnih krađa i dva kaznena djela računalne prijevare, koristeći ukradene bankovne kartice za isplate i kupnju. Početkom listopada, zajedno s 34-godišnjom sugrađankom, nastavila je s krađama i prevarama – ukupno još šest džepnih krađa i tri računalne prijevare.

U većini slučajeva žrtve su bile građanke koje su novčanike držale u torbama, a lopovke su, iskoristivši gužvu, krale novac i kartice.

Protiv obiju žena podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu, a policija ih sumnjiči da su djelovale organizirano i s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi.