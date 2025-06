Senzacionalan povratak u Serie A: Edin Džeko dogovorio prelazak u Fiorentinu, Pioli preuzima klupu

Transfer-guru Fabrizio Romano na X-u je u ponedjeljak popodne objavio karakteristično “Here we go”, potvrdivši da će Edin Džeko nakon samo jedne sezone u Fenerbahçeu ponovno zaigrati u Italiji. Prema njegovim riječima, 39-godišnji napadač prihvatio je jednogodišnji ugovor s Fiorentinom, uz opciju automatskog produljenja do lipnja 2027.

Talijanska agencija ANSA navodi da će bosansko-hercegovački reprezentativac zarađivati približno 1,5 milijuna eura neto, a uz lako dostižne bonuse iznos bi mogao narasti na 1,8 milijuna. Klauzula o produljenju aktivira se nakon određenog broja nastupa, čime “Viola” zadržava financijsku fleksibilnost, a veteran dodatni motiv za minutažu.

🚨🟣 Edin Dzeko will sign one year deal plus option until June 2027 at Fiorentina with salary around €1.5m net per season.

Dzeko has agreed to return to Italy and he’s leaving Fenerbahçe… with Stefano Pioli expected to be new head coach at Fiorentina.

Here we go ⚜️🇧🇦 pic.twitter.com/473F0YjFMH

