Senijad Ibričić samo za Dalmaciju Danas otkrio što očekuje od večerašnje utakmice

Nogometaši Hajduka danas s početkom u 21 sat igraju protiv albanskog Dinamo Cityja na Poljudu u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

- Dinamo je dobar suparnik. Igraju drukčije od svih momčadi s kojima smo igrali. Imaju ideju. Gledali smo njihove utakmice, pokušavaju kontrolirati igru. Mislim da ljudi ne shvaćaju koliko je Zira dobra momčad, a i Dinamo isto. Ako ne budeš na razini, možeš lagano ispasti. Nema laganih protivnika, ni u prvenstvu, ni u Europi. Moramo igrati na svom maksimumu. Igrači su spremni, a mi se dižemo kao momčad - ovako je današnji susret najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia na konferenciji za medije održanoj u srijedu.

Bijeli su se u ovu fazu natjecanja kvalificirali nakon što su u dvije utakmice bili bolji od azerbejdžanske Zire. U prvom susretu odigranom u Bakuu rezultat je bio 1:1, a u uzvratu na Poljudu Hajduk je nakon produžetaka slavio s 2:1.

Na Poljudu smo sreli i nekadašnjeg igrača Hajduka Senijada Ibričića.

Otkrio nam je što očekuje od večerašnje utakmice.

"Očekujem pobjedu", kazao nam je.

Komentirao je i igrače Hajduka, ali i novog trenera.

"Novi Hajduk, nadam se da će biti još bolji, ali za sad su dobri. Garcia je odličan, nadam se da će biti uspješan kao u Istri".

A evo što je rekao za novog igrača, Antu Rebića: "Odličan, što drugo reći za njega."