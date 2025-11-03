Senijad Ibričić otkrio koji mu je bio najteži trenutak u karijeri

Senijad Ibričić u bogatoj karijeri skupio je 43 nastupa i četiri pogotka za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a bio je i dio generacije koja je osigurala povijesni plasman na Svjetsko prvenstvo 2014.

Safet Sušić, legenda jugoslavenskog nogometa i tadašnji izbornik Bosne i Hercegovine uvrstio ga je na popis od 25 igrača koji su otputovali u Brazil:

"Meni je bilo najvažnije da sam uopće tamo, da sam imao priliku predstavljati svoju državu. Od tolikog broja ljudi, da znaš da si među 25 igrača koji prvi put u povijesti igraju Svjetsko prvenstvo, na to si ponosan", kazao je Ibričić u razgovoru za emisiju Druga strana medalje.

U skupini s Argentinom, Nigerijom i Iranom osvojili su tri boda, izbornik Sušić dao je svim igračima priliku izuzev Ibričiću što mu nikad nije oprostio.

"I prije te zadnje utakmice osjećao sam da bi se moglo dogoditi da neću igrati, ali kad je sudac odsvirao kraj, a ja jedini nisam igrao… To mi je možda bio najteži trenutak u karijeri", otkrio je razočarani Ibričić.

Nakon Svjetskog prvenstva odlučio zaključiti reprezentativnu karijeru:

"Budući da je ostao i nakon Svjetskog prvenstva automatski sam odlučio povući se iz reprezentacije. Ni dotad nisam previše igrao, znao sam da ni ubuduće neću previše igrati. Nisam igrao razloga koji nemaju veze s terenom, više nije imalo smisla. Nikad nisam s njim pričao o tome, niti ću, niti želim. To je vjerojatno jedini čovjek iz moje karijere s kojim ne želim razgovarati", zaključio je Ibričić.