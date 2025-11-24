Seli se Stepinčeva relikvija

Katolička crkva priprema se za posebnu ceremoniju u subotu. Nakon 65 godina relikvija blaženog Alojzija Stepinca prenosi se sa zagrebačkog Kaptola u njegovu rodnu župu Krašić, i to u pratnji policije i pod video-nadzorom. Prije 27 godina proglašen je blaženim.

"Relikvija će biti iznesena iz bogoslužnog prostora blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu 28 u subotu u podne molitvenim ispraćajem", rekao je mons. Zlatko Koren, rektor zagrebačke katedrale za RTL.

Nakon toga relikvija će u posebnom vozilu proći zagrebačkim ulicama. Prvo će stići u Špansko, u bogoslužni prostor blaženog Ivana Merza, gdje će ostati jedan sat. Jednako dugo vjernici će je moći častiti i u župi u Kerestincu.

"Ovdje se nalazila krstionica gdje je dan poslije, 9. 5., kršten i tada je postao ljubljeno Božje dijete"

U subotu u 17 sati relikvija se očekuje u župnoj crkvi Presvetoga Trojstva. "Ono što je važno – Krašić tada postaje posebno mjesto hodočašća jer će relikviju dočekati naš nadbiskup monsinjor Dražen Kutleša", istaknuo je mons. Koren.

Veliko je uzbuđenje i u samom Krašiću, mjestu gdje je Stepinac rođen prije 127 godina. Vjernici će relikviju moći obići u staroj crkvi.

"Zašto upravo ova Crkva? Zato što je Alojzije Stepinac ovdje postao Božje dijete… Ovdje se nalazila krstionica gdje je dan poslije, 9. 5., kršten i tada je postao ljubljeno Božje dijete", rekao je preč. Ivan Vučak, upravitelj Župe Presvetog Trojstva.

"29. studenog 1952., kada je Alojzije Stepinac došao ovdje u Krašić iz Lepoglavskog zatvora, papa Pio XII. imenovao ga je kardinalom Svete Rimske Crkve. Tada je Alojzije bio ovdje u zatočeništvu, u dvije sobe, ovdje u Spomen-domu kojeg također vjernici mogu posjetiti i pomoliti se u njima", podsjetio je preč. Vučak za RTL.

"Ja osobno, kao ni svi ostali sumještani u Krašiću, nismo ni svjesni koju smo milost dobili da se blaženik vraća nakon toliko godina u svoj rodni kraj", kazala je Katarina Stepinac iz Krašića.

"Pobrinut ćemo se kroz naše udruge, sportaše i vatrogasce da organiziramo da bude za svakog ponešto – svake subote kad imamo paljenje svijeće, ali i tijekom nedjelje. Bit će i gastronomska ponuda – hrana i piće. Imat ćemo događaje u suradnji sa svećenikom: duhovne koncerte i obnove", kazala je načelnica Općine Krašić, Maja Štajcer.

Relikvija blaženog Stepinca u Krašiću ostaje do blagdana Svete Obitelji, 28. prosinca, nakon čega se vraća na Kaptol.