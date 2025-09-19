Seksualno nasilje u zagrebačkom centru Porin? Uhićen 62-godišnji zaštitar

Zagrebačka policija potvrdila je da je uhićen 62-godišnji hrvatski državljanin, zaštitar u Prihvatnom centru za tražitelje azila Porin, zbog sumnje da je silovao ženu iz Kirgistana koja u Hrvatskoj traži međunarodnu zaštitu.

Informaciju je prvotno objavio RTL, navodeći da im je dojavljeno kako je azilantkinja napadnuta unutar centra u Zagrebu. Iz Policijske uprave zagrebačke priopćeno je da je provedeno kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim te da je predan pritvorskom nadzorniku.

„Posebno izvješće podneseno je nadležnom državnom odvjetništvu. Više detalja ne možemo iznositi isključivo zbog zaštite digniteta žrtve i sprječavanja sekundarne viktimizacije“, stoji u policijskom priopćenju.

Policija je naglasila kako o kaznenim djelima iz domene seksualnih delikata inače ne izvještava samoinicijativno, upravo radi zaštite dostojanstva žrtava.