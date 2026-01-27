Seks skandal i ostavke: Procurila snimka državne tajnice i savjetnika Vukšića, oboje dali ostavke

Nedavni savjetnik za sigurnost predsjednika Crne Gore Dejan Vukšić i državna tajnica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković podnijeli su ostavke nakon što su u javnost procurile snimke eksplicitnog sadržaja na kojima se nalazi Pajković. Oboje su kao razlog naveli osobne razloge te tvrde da su u cijelom slučaju žrtve, dok se Agencija za nacionalnu sigurnost ogradila od bilo kakve povezanosti s aferom, piše Nova.rs.

Vukšić: Ukraden mi je mobitel, ucjenjuju me

Dejan Vukšić, bivši čelnik Agencije za nacionalnu sigurnost, odbacio je sve optužbe koje mu se stavljaju na teret.

„Odbacujem sve netočne, nepotpune i tendenciozne navode kojima mi se bez dokaza pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti Pajković i distribuciju spornih snimaka. Te sam sadržaje prvi put vidio tek kada su počeli nezakonito kružiti društvenim mrežama“, naveo je Vukšić u priopćenju.

Tvrdi da mu je Pajković u listopadu 2024. godine protuzakonito otuđila mobitel, koji je potom zloupotrijebljen, čime mu je, kako kaže, „grubo povrijeđena privatnost“. Prema njegovim riječima, sporna audio snimka na kojoj joj prijeti nastala je kao reakcija na krađu, a poziv je upućen s fiksnog telefona iz ureda predsjednika Jakova Milatovića.

„Riječi koje sam tom prilikom uputio M. P., a koje su selektivno i s vremenskim odmakom od godinu i tri mjeseca objavljene, bile su neposredna reakcija na krađu i zlouporabu mog telefona. Te riječi, bez obzira na njihov sadržaj, ne predstavljaju niti mogu predstavljati dokaz bilo kakvog kaznenog djela u vezi s nastankom ili distribucijom snimaka. Unatoč tome, danas se svjesno pokušava izvršiti zamjena teza, u kojoj se mene kao oštećenog nastoji predstaviti kao počinitelja, a osobu koja je protupravno postupala, odnosno ukrala telefon, kao žrtvu“, istaknuo je Vukšić.

Dodao je da je u ožujku 2025. godine s nepoznatog broja primio „uznemirujuće poruke“ sa spornom snimkom, uz prijetnje i pokušaj ucjene kako bi odustao od kandidature za suca Ustavnog suda. Zbog toga je Upravi policije podnio prijavu protiv Pajković i nepoznatih osoba.

Vukšić navodi i da ga je Pajković naknadno kontaktirala tražeći da joj „nešto sredi“ kako bi se „iskupio“, što je protumačio kao novi pokušaj ucjene vezan uz njezino predlaganje za funkciju ombudsmana, zbog čega je odbio sastanak.

„Krajem prosinca 2025. Pajković podnosi prijavu protiv mene, dostavljajući isti audio snimak i stvarajući lažan dojam da je riječ o nedavnom događaju, prešućujući da se desio prije više od godinu dana i da je povodom istog snimka već bila saslušana zbog pokušaja ucjene“, rekao je Vukšić, naglasivši da je sve tempirano kako bi ga se diskreditiralo uoči izbora suca Ustavnog suda i ombudsmana.

Najavio je spremnost na poligrafsko testiranje te poručio da će podnijeti tužbe protiv svih koji su ga lažno optuživali i prijetili mu putem društvenih mreža.

„Istina se neće utvrđivati na društvenim mrežama ili u medijima, već isključivo pred nadležnim institucijama“, zaključio je.

Pajković: Prijetnje i zlouporaba položaja

Mirjana Pajković je prije podnošenja ostavke policiji podnijela tri kaznene prijave zbog neovlaštene distribucije eksplicitnog sadržaja. Izrazila je sumnju da je upravo Vukšić, kao bivši direktor ANB-a, iskoristio informacije do kojih je došao zahvaljujući svojoj funkciji te joj prijetio kompromitirajućim materijalom.

Kao dokaz je objavila audio snimku na kojoj se navodno čuje Vukšić kako joj prijeti da će „cijela Crna Gora vidjeti“ njezine kompromitirajuće fotografije i snimke.

ANB se ograđuje, tužiteljstvo šuti

Agencija za nacionalnu sigurnost priopćila je da nema nikakve veze s objavom privatnih materijala.

„Agencija zakonito obavlja poslove iz svoje nadležnosti i u potpunosti poštuje ustavom zajamčena prava. Privatne prepiske i sadržaji koji su predmet komentara nisu predmet interesa Agencije i kao takvi ne mogu se dovesti u vezu s ANB-om“, poručili su iz Agencije.

Zasad nije poznato hoće li slučaj dobiti sudski epilog jer se tužiteljstvo još nije oglasilo. U Crnoj Gori je zlouporaba tuđih snimaka, fotografija ili seksualno eksplicitnog sadržaja, poznata kao „osvetnička pornografija“, kazneno djelo za koje je predviđena kazna do pet godina zatvora, dok u slučaju počinjenja prema djetetu kazna može iznositi od dvije do deset godina zatvora.