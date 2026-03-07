Seizmolog Kuk: "Seizmičnost je sada nešto jača"

Gost u središnjem Dnevniku HRT-a bio je voditelj Seizmološke službe Krešimir Kuk. Komentirao je nedavne potrese u Dalmaciji i Italiji, ali i općenito seizmološku situaciju u Hrvatskoj te što smo mogli naučiti iz prethodnih potresa u Petrinji i Zagrebu, ali i što možemo očekivati u budućnosti.

Posljednjih mjesec dana imamo pojačano seizmičku aktivnost na čitavom području Hrvatske, naglasio je voditelj Seizmološke službe Krešimir Kuk, te rekao da se najjači potres dogodio prije tri tjedna u blizini Livna.

- Čitava serija potresa je tjedan dana pratila otprilike graničnu crtu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i spuštala se seizmičnost prema Metkoviću i Pločama – dakle malo prema jugu, rekao je.

Potres magnitude od 3,9 stupnjeva prema Richteru bio je kod Drniša, a u razmaku manje od 24 sata bio je isto tako potres i kod Murvice između Zadra i Benkovca, ali nešto slabiji odnosno magnitude 2,9 prema Richteru.

- To su potresi, poglavito ovi koji magnitudom prelaze 3 već prema 4, koji se dosta jako osjete na širem području, pojasnio je.

Područje oko Petrinje još uvijek aktivno, ali slabi

Hoće li biti još potresa je nemoguće reći s obzirom na to da potrese nije moguće predviđati, naglasio je Kuk, rekavši da stoga nikad ne govore o nekakvom 'očekivanju' potresa.

- Generalno seizmičnost sada je nešto jača, ali ponavljam – na širem području – tako da to ne mora onda značiti ništa posebno, kazao je.

Objasnio je da činjenica da su potresi rasprostranjeni na šire područje je pozitivan indikator s obzirom na to da ukazuje na to da se nije aktivirala neka dionica rasjeda ili nekakvo rasjedno područje kao npr. što je to bio slučaj s potresom u Petrinji koje još uvijek predstavlja aktivno područje.

- Aktivnost nikada na tom području nije ni prestala. Mi permanentno bilježimo potrese, ali oni su većinom slabi. One jače eventualno osjete stanovnici užeg epicentralnog područja, pojasnio je.

- Nedavno smo imali potres magnitude 3 prema Richteru kod Siska koji se onda osjeti i u Zagrebu i širem području, ali oni su uglavnom rjeđi. Kako ide vrijeme ta aktivnost je još uvijek učestala, ali se smanjuje po jačini, dodao je.

Potresi u Italiji ne utječu na područje u Hrvatskoj

Nedavni potresi u Italiji odnosno na Siciliji ne mogu utjecati na hrvatski pojas jer Hrvatska nije direktno povezana s tim područjima, rekao je Kuk, te na Siciliji također postoje vulkanski potresi koji prate vulkansku aktivnost Etne.

- Trenutačno u Italiji su ti potresi vulkanske prirode dakle uzrokuje ih prodiranje magme prema površini zemlje i njih ima puno više, ali oni su nešto drukčiji i može ih se razlikovati na osnovi zapisa instrumenata. Većinom se osjete u užem području ako magnitude ne prelaze više vrijednosti poput 4 prema Richteru, poručio je.

Kuk smatra da se puno naučilo iz iskustva zadnjih potresa u Zagrebu i Petrinji te da su se ljudi općenito osvijestili što se tiče izgradnje novih objekata, ali i obnove onih oštećenih kako bi bili otporni na buduće potrese.

- To sve nam je pokazatelj da će buduće generacije imati mirniji i sigurniji život u smislu potresa, zaključio je.