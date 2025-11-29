Šego: "Oni su zabili eurogol, svaka im čast"

Hajduk je na Poljudu odigrao 1:1 protiv Varaždina u susretu 15. kola SuperSport HNL-a. Gosti su poveli pred sam kraj prvog poluvremena sjajnim pogotkom Tomislava Duvnjaka, dok je Michele Šego na početku nastavka poravnao rezultat i vratio utakmicu u ravnotežu. Nakon izjednačenja momčad Gonzala Garcije preuzela je kontrolu i krenula tražiti pobjedu.

Domaćinu je dodatno išlo na ruku što je Varaždin u 70. minuti ostao bez Antonija Boršića, koji je zbog drugog žutog kartona morao napustiti igru. Unatoč brojčanoj inferiornosti, sastav Nikole Šafarića uspio je izdržati pritisak i odnijeti bod s Poljuda.

Strijelac Hajduka, Michele Šego, nakon utakmice je istaknuo kako je njegova momčad odigrala dobar nastavak.

„Prvo poluvrijeme bilo je dosta izjednačeno. Oni su zabili eurogol, svaka čast Duvnjaku. Kasnije smo pogodili stativu. U drugom dijelu potpuno smo preuzeli inicijativu i stvarno mislim da smo zaslužili drugi gol, ali takav je nogomet,“ rekao je Šego.

Dodao je i kako se u Hajduku osjeća zrelije nego prije:

„Mislim da sam u Hajduku sazrio. Ekipa je odlična, atmosfera u svlačionici isto tako, i to se vidi na terenu. Sada se treba odmoriti i ići po tri boda u sljedećoj utakmici.“

Ovaj remi mogao bi imati posljedice za Bijele, Dinamo na drugom mjestu ima dva boda manje i pobjedom u ponedjeljak protiv Gorice može preuzeti vrh ljestvice SuperSport HNL-a.

