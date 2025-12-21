ŠEGO NAKON POBJEDE: "Cilj mi je 20 golova"

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Vukovara 1991 na Poljudu u okviru 18. kola SuperSport HNL-a. Konačni je rezultat otišao na stranu Hajduka, Šego je u 7. minuti doveo Bijele u vodstvo, gosti su smanjili preko Puljića u 61. minuti, a Livaja je u 70. zabio za konačnih 2:1. Utakmicu su obilježila čak tri crvena kartona, jedan gostima, točnije Tadiću i dva domaćinima, Rebiću pa Livaji u svega dvije minute razlike.
Svoj je komentar utakmice dao strijelac prvog pogotka, Michele Šego: „Najbitnija su tri boda, jako čudna utakmica. Nisam vjerovao da mi je poništilo dva gola u dvadeset minuta, gledao sam je li to moguće… Imali smo potpunu kontrolu do gola, to nas je presjeklo, ali nastavili smo u istom ritmu, zabili gol i pobijedili.“
Imali ste igrača više od 30. minute, ali kao da se sve zakompliciralo?
- Da, imao sam ja tu šansu 1 na 1, ali Bulat je to stvarno dobro obranio. Događat će se takvi promašaji, mislim da sve devetke na svijetu imaju takve promašaje pa tako i ja, ali nadam se što manje. Najbitnija su tri boda.
Imate bod zaostatka za Dinamom. Koja je ocjena polusezone?
- Nije na nama da to ocjenjujemo, na nama je da se što bolje spremamo i igramo.
Jeste zadovoljni svojim igrama?
- Zato sam tu, to se traži od mene, Bogu hvala da ide. Da nije ekipe, ne bi bilo ni mene, svi me maksimalno podržavaju.
Je li ovo polusezona karijere?
- Definitivno da, može bolje.
Prvi ste strijelac Lige, ali to nije tako izgledalo od početka u srpnju i kolovozu?
- Nije, ali ljudi bliski meni znaju da duboko vjerujem u sebe i da nikada neću odustati. Bogu hvala na tome, sada se dobro sve pokazalo, ali sačekajmo da Rijeka završi, ima još Fruksvoje odraditi.
Što biste poželjeli u 2026.?
- Titulu
Koliko Vam znači Livaja?
- On je klasa više, svi znamo što on znači, drago mi je zbog njega.
Samo ste na bod od Dinama?
- Dat ćemo sve od sebe, gazimo utakmicu po utakmicu.
Sjajno raspoloženje vlada. Vaša poruka i čestitke navijačima?
- Svima želim sve najbolje za blagdane. Idemo se sada dobro odmoriti i gazimo dalje.
Je li cilj 20 golova?
- Ako uspijem, mislim da će svi biti zadovoljni.