ŠEGO NAKON POBJEDE: "Cilj mi je 20 golova"

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Vukovara 1991 na Poljudu u okviru 18. kola SuperSport HNL-a. Konačni je rezultat otišao na stranu Hajduka, Šego je u 7. minuti doveo Bijele u vodstvo, gosti su smanjili preko Puljića u 61. minuti, a Livaja je u 70. zabio za konačnih 2:1. Utakmicu su obilježila čak tri crvena kartona, jedan gostima, točnije Tadiću i dva domaćinima, Rebiću pa Livaji u svega dvije minute razlike.

Svoj je komentar utakmice dao strijelac prvog pogotka, Michele Šego: „Najbitnija su tri boda, jako čudna utakmica. Nisam vjerovao da mi je poništilo dva gola u dvadeset minuta, gledao sam je li to moguće… Imali smo potpunu kontrolu do gola, to nas je presjeklo, ali nastavili smo u istom ritmu, zabili gol i pobijedili.“

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Imali ste igrača više od 30. minute, ali kao da se sve zakompliciralo?

Da, imao sam ja tu šansu 1 na 1, ali Bulat je to stvarno dobro obranio. Događat će se takvi promašaji, mislim da sve devetke na svijetu imaju takve promašaje pa tako i ja, ali nadam se što manje. Najbitnija su tri boda.

Imate bod zaostatka za Dinamom. Koja je ocjena polusezone?

Nije na nama da to ocjenjujemo, na nama je da se što bolje spremamo i igramo.

Jeste zadovoljni svojim igrama?

Zato sam tu, to se traži od mene, Bogu hvala da ide. Da nije ekipe, ne bi bilo ni mene, svi me maksimalno podržavaju.

Je li ovo polusezona karijere?

Definitivno da, može bolje.

Prvi ste strijelac Lige, ali to nije tako izgledalo od početka u srpnju i kolovozu?

Nije, ali ljudi bliski meni znaju da duboko vjerujem u sebe i da nikada neću odustati. Bogu hvala na tome, sada se dobro sve pokazalo, ali sačekajmo da Rijeka završi, ima još Fruksvoje odraditi.

Što biste poželjeli u 2026.?

Titulu

Koliko Vam znači Livaja?

On je klasa više, svi znamo što on znači, drago mi je zbog njega.

Samo ste na bod od Dinama?

Dat ćemo sve od sebe, gazimo utakmicu po utakmicu.

Sjajno raspoloženje vlada. Vaša poruka i čestitke navijačima?

Svima želim sve najbolje za blagdane. Idemo se sada dobro odmoriti i gazimo dalje.

Je li cilj 20 golova?

Ako uspijem, mislim da će svi biti zadovoljni.