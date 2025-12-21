Close Menu

ŠEGO NAKON POBJEDE: "Cilj mi je 20 golova"

Otkrio što želi u 2026.
Sego

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Vukovara 1991 na Poljudu u okviru 18. kola SuperSport HNL-a. Konačni je rezultat otišao na stranu Hajduka, Šego je u 7. minuti doveo Bijele u vodstvo, gosti su smanjili preko Puljića u 61. minuti, a Livaja je u 70. zabio za konačnih 2:1. Utakmicu su obilježila čak tri crvena kartona, jedan gostima, točnije Tadiću i dva domaćinima, Rebiću pa Livaji u svega dvije minute razlike.

Svoj je komentar utakmice dao strijelac prvog pogotka, Michele Šego: „Najbitnija su tri boda, jako čudna utakmica. Nisam vjerovao da mi je poništilo dva gola u dvadeset minuta, gledao sam je li to moguće… Imali smo potpunu kontrolu do gola, to nas je presjeklo, ali nastavili smo u istom ritmu, zabili gol i pobijedili.“

Imali ste igrača više od 30. minute, ali kao da se sve zakompliciralo?

  • Da, imao sam ja tu šansu 1 na 1, ali Bulat je to stvarno dobro obranio. Događat će se takvi promašaji, mislim da sve devetke na svijetu imaju takve promašaje pa tako i ja, ali nadam se što manje. Najbitnija su tri boda.

Imate bod zaostatka za Dinamom. Koja je ocjena polusezone?

  • Nije na nama da to ocjenjujemo, na nama je da se što bolje spremamo i igramo.

Jeste zadovoljni svojim igrama?

  • Zato sam tu, to se traži od mene, Bogu hvala da ide. Da nije ekipe, ne bi bilo ni mene, svi me maksimalno podržavaju.

Je li ovo polusezona karijere?

  • Definitivno da, može bolje.

Prvi ste strijelac Lige, ali to nije tako izgledalo od početka u srpnju i kolovozu?

  • Nije, ali ljudi bliski meni znaju da duboko vjerujem u sebe i da nikada neću odustati. Bogu hvala na tome, sada se dobro sve pokazalo, ali sačekajmo da Rijeka završi, ima još Fruksvoje odraditi.

Što biste poželjeli u 2026.?

  • Titulu

Koliko Vam znači Livaja?

  • On je klasa više, svi znamo što on znači, drago mi je zbog njega.

Samo ste na bod od Dinama?

  • Dat ćemo sve od sebe, gazimo utakmicu po utakmicu.

Sjajno raspoloženje vlada. Vaša poruka i čestitke navijačima?

  • Svima želim sve najbolje za blagdane. Idemo se sada dobro odmoriti i gazimo dalje.

Je li cilj 20 golova?

  • Ako uspijem, mislim da će svi biti zadovoljni.  
