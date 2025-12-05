Šef policije poslao poruku ubojici: "Ako ovo vidi ili sluša..."

Međimurje je potresao stravičan zločin u kojem je 40-godišnji muškarac pucao u dvije sestre. Jedna je žena ubijena, dok se drugoj, partnerici ubojice, liječnici bore za život. U tijeku je opsežna potraga za osumnjičenikom u koju su uključene i hrvatska i slovenska policija.

Opsežna potraga za bjeguncem

Međimurje je pod opsadom svih rodova policije i ništa se ne prepušta slučaju. O detaljima istrage govorio je Miljenko Vrbanec, načelnik Policijske postaje Mursko Središće. "Policajci poduzimaju sve mjere i radnje da bi se pronašao počinitelj", rekao je Vrbanec, piše Index.

Dodao je kako je automobil osumnjičenika, pronađen u Sloveniji, prevezen u Policijsku upravu međimursku gdje je obavljena pretraga. "Oružje nije pronađeno, ali pronađeni su neki drugi dokazi", otkrio je načelnik. Naglasio je i odličnu suradnju sa slovenskim kolegama. "Usko surađujemo sa slovenskom policijom da bismo potvrdili neke veze za koje sumnjamo da postoje." U potrazi za bjeguncem koriste se i dronovi.

Motiv su narušeni obiteljski odnosi

Prema policijskim informacijama, riječ je o osobi koja je već poznata iz kriminalnog miljea. "Radi se o osobi iz kriminalnog miljea, koja je počinila više kaznenih djela. Motiv tek treba precizno utvrditi, ali radi se o narušenim obiteljskim odnosima. Bilo je prijava za obiteljsko nasilje i one su obrađene", pojasnio je Vrbanec.

Apel građanima i poruka ubojici

Policija je uputila apel građanima da, ako uoče osumnjičenika, odmah nazovu policiju. Načelnik Vrbanec poslao je i izravnu poruku samom zločincu. "Ako ovo vidi ili sluša, za njegovo bi dobro bilo da se preda najbližim policijskim službenicima i da razriješimo ovo na jedan dobar način", zaključio je.