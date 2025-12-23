Šef Mladeži HDZ-a: "Osuđujemo ZDS"

Predsjednik Mladeži HDZ-a Tin Jurak i predsjednik Foruma mladih SDP-a Lovro Lukavečki prve su političke korake napravili u Varaždinu. Politikom se bave gotovo deset godina, a ne slažu se oko pitanja može li se uspjeti bez stranačke iskaznice i zašto mladi ne ulaze u politiku.

"Na mlade u Hrvatskoj se uglavnom gleda kao na problem, a ne kao rješenje", kazao je Lukavečki za N1 televiziju.

"HDZ s tim nema problema, mladi ulaze u stranku, možda je u SDP-u to problem", poručio je Jurak.

"Shvaćam da mladi ne ulaze u politiku jer otkad je HDZ na vlasti već 10 godina, ništa se ne mijenja", uzvratio je Lukavečki.

Priuštivo stanovanje

Slažu se da je priuštivo stanovanje najveći problem mladih, ali se razilaze u tome tko je za to odgovoran i kako riješiti problem. "HDZ je kriv, mi smo u Forumu imali razne inicijative", naglasio je Lukavečki.

"Vlada Republike Hrvatske čini sve da mladima omogući mjesto za život", tvrdi Jurak.

O ZDS-u

Jurak i Lukavečki odgovorili su na pitanje što bi napravili da ih netko pozdravi sa "Za dom...".

"Ne bih odgovorio. HDZ je oko pozdrava ZDS jasan, naravno da ne odobravamo taj pozdrav, osuđujemo ga. Ali što se tiče zabrana, one znaju biti kontraproduktivne i stvoriti kontra efekt. Stvar je u obrazovanju i edukaciji", naveo je Jurak.

"Ne bih odgovorio ništa da me netko pozdravi sa 'Za dom'", odgovorio je i Lukavečki.

Nemaju političkih uzora

Obojica se slažu da bi se studentski rad trebao priznati u radni staž, ali i da srednjoškolci trebaju imati topli obrok, kao i osnovnoškolci. Tvrde kako nemaju političkog uzora.

"Nitko. Ja sam svoj", istaknuo je Lukavečki.

"Nemam političkog uzora", naveo je i Jurak.

Na pitanje jesu li oni novi Andrej Plenković i Zoran Milanović, Lukavečki je ponovio: "Ja sam ja."