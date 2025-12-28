Šef Lokomotive o prodaji Krivaka: "Bilo bi bolje da ide u Dinamo"

Mladi hrvatski reprezentativac Fabijan Krivak napušta Lokomotivu i karijeru nastavlja u Češkoj. Njegov novi klub bit će Sigma iz Olomouca, a transfer je, uključujući i bonuse, vrijedan oko 2.5 milijuna eura. Da je transfer pred realizacijom, potvrdio je i direktor Lokomotive Božidar Šikić, koji je zadovoljan ponudom češkog kluba.

"Mislim da će se transfer Krivaka realizirati, to vam mogu potvrditi. Nama je ponuda OK, brojka je blizu ove s kojom baratate", izjavio je Šikić za Sportske novosti pa dodao da žali što je Krivak morao ići iz Hrvatske: "Bilo bi bolje da Krivak ode u Dinamo, kao što su nekad igrači iz Lokomotive odlazili u Maksimir, ali Dinamo ga ne vidi pa mora u inozemstvo."

Kako je to bilo nekad?

Podsjetimo, Lokomotiva je godinama neslužbeno glasila za Dinamovu filijalu. Tamo je igralo puno igrača na posudbi s Maksimira, a Dinamo je nerijetko (prema procjenama) preplaćivao transfere, a neki su to navodili kao dokaz da manipulira transferima kako bi financirao Lokomotivu.

Takav odnos trajao je sve do prije nekoliko godina. Klub s Kajzerice u ligu je ušao u sezoni 2008./09., a tek je u proljeće 2018. prvi put pobijedio Dinamo. U međuvremenu su se odnosi normalizirali, transferi između klubova postali su sve rjeđi, a Lokomotiva je u zadnje tri sezone nerijetko uzimala Dinamu ključne bodove u utrci za naslov.

Tko je Krivak?

Krivak je 20-godišnji ofenzivni veznjak ili krilo koji igra za Lokomotivu te je mladi reprezentativac Hrvatske. Transfermarkt ga procjenjuje na vrijednost od milijun i petsto tisuća eura. Krivak je rođen u Zaboku, a prošao je cijelu Lokomotivinu školu nogometa.