Šef Instagrama upozorio: "Većinu života mogli smo vjerovati fotografijama i videima. To više nije slučaj"

Godinu 2025. obilježio je snažan prodor umjetne inteligencije u svakodnevni život. AI je od alata rezerviranog za znanstvenike i tehnološke stručnjake postao sastavni dio aplikacija i uređaja koje koriste milijuni ljudi. S tim razvojem paralelno je eksplodirala i količina tzv. sintetičkog sadržaja – fotografija, videa i tekstova nastalih uz pomoć umjetne inteligencije.

Zbog toga je sve teže razlučiti što je autentično, a što računalno generirano, a situacija se, prema svemu sudeći, neće bitno promijeniti ni u 2026. godini.

Na to je upozorio i šef Instagrama Adam Mosseri, istaknuvši kako se društvo nalazi pred velikom promjenom u načinu na koji doživljavamo vizualni sadržaj, donosi Zimo.

-Dugi niz godina pretpostavljali smo da su fotografije i videozapisi vjerni prikazi stvarnosti. To više nije pravilo. U budućnosti ćemo sadržaju pristupati s više skepticizma i obraćati pozornost na to tko nešto objavljuje i s kojim ciljem – poručio je Mosseri u prezentaciji objavljenoj na Instagram. Dodao je kako je nekadašnji Instagram, prepoznatljiv po pažljivo uređenim fotografijama savršene estetike, stvar prošlosti. Korisnici su, kako navodi, još prije nekoliko godina prestali dijeliti iskrene, osobne trenutke, a „savršeni feed“ izgubio je svoju vrijednost.

U svijetu u kojem umjetna inteligencija može proizvesti besprijekorne fotografije, Mosseri smatra da upravo nesavršenost postaje znak autentičnosti. „Kad sve može izgledati savršeno, ono što djeluje stvarno dobiva na važnosti“, upozorio je.

Zaključno ističe kako su nužne promjene, ne samo na Instagramu, nego i na drugim platformama – od razvoja kreativnih alata, preko jasnog označavanja AI sadržaja, do nagrađivanja originalnosti i vjerodostojnosti.