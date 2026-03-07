Close Menu

Šef Hrvatski cesta: Pelješki most je stabilan, nema opasnosti za promet

Pelješki most je stabilan i nema nikakve opasnosti za sudionike u prometu, ponovio je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir
Ivica Budimir

Uočeni nedostaci nisu neuobičajeni, štoviše, svaki ih objekt, objašnjava Budimir - ima, a uklonit će ih kineska tvrtka koja je most vrijedan oko 420 milijuna eura - i sagradila.

- Napravljene su sve analize, to je sve stabilno, uredno, samo ćemo vjerojatno nakon sezone započet otklanjanje nedostataka, garancija je 10 godina, prošle su tri i sve što je pojavi u roku od 10 godina dužni su otklonit, rekao je Ivica Budimir, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, piše HRT.

