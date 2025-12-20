SDP traži ostavku ministrice Hrstić: "Zgroženi smo"

"Zgroženi događanjima posljednjih dana u KBC-u Osijek te propustom Ministarstva zdravstva da prepozna kako su maloljetne osobe zbrinute na Zavodu za dječju psihijatriju bile ugrožene i nezaštićene, smjesta tražimo od ministrice zdravstva Irene Hrstić da podnese ostavku", poručili su iz SDP-a.

Prema dostupnim medijskim izvještajima, Ministarstvo zdravstva bilo je upoznato s događanjima na Zavodu za dječju psihijatriju KBC-a Osijek još prije gotovo dvije godine. U dva anonimna dopisa iz siječnja i veljače 2024. godine, koji su danas dostupni javnosti, iznesene su ozbiljne sumnje i upozorenja vezana uz ponašanje jednog dječjeg psihijatra, tada zamjene v.d. pročelnice Zavoda, uključujući navode o neprimjerenom odnosu prema maloljetnim pacijenticama, piše N1.

"Kakvu poruku ovakav propust šalje djeci i mladima?"

Unatoč tome, Ministarstvo zdravstva je, odgovarajući na izravan upit medija, navelo kako je imalo saznanja isključivo o pritužbama vezanim uz organizaciju rada i moguće nepravilnosti u fakturiranju usluga. Takav odgovor jasno pokazuje da Ministarstvo nije bilo u stanju – ili nije željelo – prepoznati da se radi o potencijalnoj ugrozi najranjivije skupine u zdravstvenom sustavu: maloljetnika, i to na jednom od najosjetljivijih odjela, dječjoj psihijatriji.

"Zdravstveni sustav mora bez iznimke štititi zdravlje, sigurnost i dostojanstvo svakog pacijenta. Neoprostivo je da krovna institucija hrvatskog zdravstva nema kapaciteta prepoznati rizike i pravodobno reagirati, osobito kada je riječ o djeci i mladima koji u sustav dolaze zbog ozbiljnih psihičkih poteškoća – problema koji su već sami po sebi teški, stigmatizirajući i zahtijevaju najvišu razinu zaštite", navode u SDP-u pa pitaju:

"Kakvu poruku ovakav propust šalje djeci i mladima koji se dvoume hoće li potražiti stručnu pomoć? Kako Ministarstvo zdravstva može jamčiti sigurnost i dostojanstvo pacijenata ako se ozbiljna upozorenja godinama zanemaruju?"

Smatraju da je cijeli slučaj sramotan za Ministarstvo zdravstva i sve odgovorne koji su o navodima bili obaviješteni, a nisu poduzeli ništa, piše N1.

"Odgovornost mora biti utvrđena, a svatko tko je propustio postupati u skladu sa svojom dužnošću mora za to snositi posljedice – počevši od ministrice Hrstić."