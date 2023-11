SDP PREDLOŽIO OPTIMISTIČAN PAKET MJERA Iz Splita predložili: Povećanje plaća i smanjenje poreza kao odgovor na društvenu nejednakost

U prostorijama SDP-a Split održala se danas konferencija pod nazivom "Mirovine i plaće vs porezi i profiti - kako povratiti socijalnu ravnotežu u Hrvatskoj".

Govornici su bili potpredsjednik SDP-a i predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije Ranko Ostojić te saborski zastupnik Branko Grčić.

"Inflacija nezaustavljivo raste, mislim da je jako bitno upravo ukazati na to na koga se ona zapravo odnosi, tko najveću žrtvu podnosi vezano za inflaciju. Temeljem tih relevantnih podataka nejednakost u Hrvatskoj je u stalnom porastu što ugrožava dostojanstven život građana", započinje Ostojić.

"Samo u zadnje dvije i pol godine cijene su rasle za više od 30%, pri čemu je hrana poskupjela gotovo 45%. Inflacija je tako dodatno smanjila kupovnu moć građana, posebno onih s niskim prihodima koji relativno najviše novca troše upravo na hranu i režije",

Napominju da je rješenje društvene neravnoteže i problema proizašlih iz nje, model mjera za trajni rast mirovina i plaća.

"Potrebno je uravnotežiti rast plaća i mirovina s rastom profita i prihoda države kako bi se osigurala socijalna pravda i ekonomska stabilnost",

U analizi raspodjele dohotka u državi naglašavaju smanjeni udio mirovina u plaćama sa 42,22% na 39,24% čak i nakon posljednjeg usklađenja u kolovozu.

"Usporedba rasta mirovina i plaća, s jedne strane, u odnosu na rast profita i prihoda države (poreza), s druge strane, pokazuje da u 8 godina HDZ-ove vladavine imamo nedopustivi poremećaj u raspodjeli na štetu umirovljenika i radnika",

Predstavila se ideja o trajnom rastu mirovina

SDP predlaže paket mjera za trajan rast mirovina i plaća što za cilj ima trajno povećanje mirovina, koje neće ovisiti o „dobroj volji“ trenutne vlasti i predizbornim kalkulacijama, osigurati dostojanstven život umirovljenika, podići njihov standard, ekonomsku sigurnost i kupovnu moć. Za smanjenje nejednakosti u društvu, žele osigurati dodatan rast najmanjih mirovina, osigurati otpornost mirovina i mirovinskog sustava na buduće krize te osigurati mehanizme za efikasnije usklađenje mirovina.

Tijekom svog mandata, SDP želi povećati prosječnu starosnu mirovinu kroz usklađivanje tj. uvažavanje povoljnijeg faktora između rasta bruto plaća i rasta cijena u omjeru od 100 posto, i mjeru trajnog dodatka koja predstavlja trajno povećanje mirovina u početku od 10 posto, a kasnije od 5 posto godišnje kroz period od 4 godine.

"Cilj ovog modela je povećati sve mirovine na fiskalno održiv način. Predložena dinamika povećanja vodi računa upravo o fiskalnoj održivosti mjere. S aktivirana oba elementa povećanja (usklađenje i trajni dodatak), ukupan izdatak za mirovine do 2027. godine bi se uvećao za dva postotna poena BDP-a, na način da se izdvajanje sa sadašnjih oko 11% BDP-a povećava na 13%, što nas dovodi na razinu prosjeka EU-a, a u prvoj godini provedbe bi za ovu svrhu trebalo osigurati oko 750 milijuna eura, što je proračunski održivo", objašnjava Grčić.

Za rast mirovina potreban je rast plaća u privatnom i javnom sektoru

"Mislimo da su poduzetnici ključni u državi za vođenje gospodarstva, za nešto što u konačnici financira prije svega državu kroz poreze, plaće ljudima, mirovine, posredno i indirektno.

Država ima instrumente da utječe na vraćanje kotača unazad, a to znači preraspodjelu onoga što se stvara u nešto malo veću korist radnika i umirovljenika nego što je to danas. To direktno utječe na standard građana",

Naglašava Grčić i nesrazmjer između velikih poduzeća koja ostvaruju ekstraprofite i malih i mikro poduzetnika koji ne mogu povećati standard svojih zaposlenih, na to predlažu porez na ekstraprofit za sektore koji su 'iskoristili inflaciju' koji će biti prenamijenjen za postizanje društvene ravnoteže,

"Sredstva prikupljena od poreza na ekstraprofite bit će iskorištena za smanjenje poreznog opterećenja društveno odgovornim poduzetnicima, ali i za financiranje socijalnih potpora najpotrebitijim građanima".

Dio mjera je ujedno i povećanje plaća uz smanjenje poreza

U takvom modelu, država se odriče dijela prihoda od poreza na dobit u svrhu poticanja poduzetnika na odluke od kojih najveću korist imaju oni sami i njihovi radnici.

Što se tiče podizanja plaća u javnom sektoru cilj je stvaranje sustavnog rješenja. Između ostalog to je uspostava pravednih odnosa između pojedinih kvalifikacija i pojedinih sektora.

"Stanje u obrazovanju i stanje u socijali je katastrofalno, za to mi podržavamo rast od 5 posto, ali i sve ono što se treba dogoditi u idućoj godini. Mi bi htjeli da plaće u javnom sektoru, barem prate plaće u privatnom sektoru.

S obzirom da je inflacija u zadnje dvije i pol godine ugrozila kupovnu moć ljudi u javnom sektoru te da su plaće realno pale između 3% (javna uprava i zdravstvo) i 10% (obrazovanje i socijala) po pojedinim sektorima, držimo da je nužno povećati osnovicu u skladu sa zahtjevima sindikata", zaključuje Grčić.

Raspravljalo se i o iseljavanju hrvatskih građana potaknuto velikim jazom između plaća u Hrvatskoj i u ostalim članicama te je zaključeno da je povećanje plaća i cilj i sredstvo za rješavanje mnogih društvenih problema unutar Republike Hrvatske.