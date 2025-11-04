SDP Plenkoviću: "Hoće li tajnica pisati odluku o razrješenju ministara ili ćeš se i ovaj put povući kao kukavica"

SDP je reagirao na izjavu premijera Andreja Plenkovića, koji je osudio nasilje tijekom proslave Dana srpske kulture u Splitu, poručivši da ga u tome demantiraju njegovi koalicijski partneri iz Domovinskog pokreta.

U objavi na društvenim mrežama SDP je istaknuo kako pozdravlja činjenicu da Vlada osuđuje nasilje i smatra ga kaznenim djelom, ali podsjeća da predstavnici Domovinskog pokreta, članovi vladajuće koalicije, istodobno „hvale hrabre mlade ljude koji su dostojanstveno prekinuli provokativni skup u Splitu“.

„Hoće li sada tajnica pisati odluku o razrješenju ministara Šipića, Šušnjara i Vlajčića, ili će se premijer i ovaj put povući kao kukavica u mišju rupu?“ poručili su iz SDP-a, prozvavši premijera zbog, kako navode, nedosljednosti u reakciji na poruke koalicijskih partnera.