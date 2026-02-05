SDP-ovka: "S obzirom da je skoro cila rukometna reprezentacija iz susidne države, red je da Hrvatska subvencionira letove Hercegovcima"

Bivša županijska vijećnica SDP-a i Trogiranka Ružica Jakšić oglasila se na društvenim mrežama komentarom na odluku o subvencioniranju letova povodom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije, koja je osvojila brončanu medalju.

U svojoj objavi Jakšić ironično primjećuje kako velik dio reprezentacije dolazi iz susjedne države, zbog čega, kako navodi, ispada „red i pošteno“ da Hrvatska subvencionira letove građanima te zemlje. Istodobno se pita što je s ostalim građanima Hrvatske.

Kako ističe, većina ljudi će se, za razliku od toga, morati snaći sama – putovati automobilima ili autobusima, uz dodatni stres i zaduživanje. U objavi kritizira i prioritete države, navodeći da se za pojedine infrastrukturne projekte, poput mostova, izdvajaju milijuni, dok se, s druge strane, za ostvarivanje pravde za djecu građani, prema njezinim riječima, moraju obraćati i Ustavnom sudu.

Objava je izazvala niz reakcija i komentara, a dio javnosti prepoznao ju je kao kritiku načina raspodjele javnog novca i odnosa institucija prema građanima.