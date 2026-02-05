ODLUKA JE PALA Hrvatska će subvencionirati letove Mostar - Zagreb

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj danas, 05.02., donijela je odluku o dodjeli 1,75 milijuna eura Gradu Mostaru za unaprjeđenje sustava zračnog prometa tijekom 2026. godine. Predlagatelj odluke je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a sredstva će se koristiti za potporu postojećih i razvoj novih programa zračne povezanosti Mostara s regijama Republike Hrvatske i ključnim prometnim čvorištima Europske unije, kao i za projekte vezane uz sigurnost i zaštitu civilnog zračnog prometa, stoji u navedenoj odluci.

Riječ je o nastavku prakse iz prethodnih godina – slične odluke Vlada RH donijela je i 2024. te 2025. godine, kada je temeljem javnih poziva Zračne luke Mostar za prijevoznika odabrana Croatia Airlines. Na liniji Zagreb – Mostar – Zagreb u te dvije godine obavljeno je gotovo 300 operacija godišnje, uz više od 10 tisuća prevezenih putnika po godini, i to zrakoplovima Dash 8-Q400 kapaciteta 76 sjedala.

Zračna luka Mostar krajem prosinca 2025. ponovno je odabrala Croatia Airlines za obavljanje letova između Zagreba i Mostara u 2026. godini, a upravo će se na te letove primjenjivati ova odluka Vlade RH.

Iako odluka o financiranju zračnog prometa u Mostaru formalno nije dio PSO (Public Service Obligation) programa Republike Hrvatske, ona otvara pitanje prioriteta Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u trenutku kada je domaći PSO sustav doveden u rizik.

Naime, dok Ministarstvo Vladi predlaže višemilijunska izdvajanja za zračni promet izvan teritorija Republike Hrvatske, natječaj za novi PSO program za domaće linije još uvijek nije raspisan. Postojeći PSO ugovor bliže se isteku, a bez pravovremenog natječaja sve je izgledniji scenarij prekida domaćih linija, uključujući one prema Dubrovniku, Splitu, Zadru, Puli i Rijeci iz Osijeka.

O toj temi Croatian Aviation već je detaljno pisao, upozoravajući da Ministarstvo unatoč vremenskom pritisku i dalje nije poduzelo ključni korak – objavu natječaja za novi PSO ciklus.

Iako se financiranje Mostara formalno temelji na međunarodnoj razvojnoj suradnji i pomoći, ostaje činjenica da Ministarstvo aktivno predlaže i provodi ovakve modele potpore, dok istodobno kasni s ključnim administrativnim procesima za održavanje zračne povezanosti unutar Republike Hrvatske.

U trenutku kada domaći PSO program predstavlja okosnicu povezanosti hrvatskih regija, osobito izvan turističke sezone, izostanak natječaja stvara dodatnu neizvjesnost za prijevoznike, zračne luke i putnike.