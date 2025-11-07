SDP-ovac podigao kaznenu prijavu protiv Miletića: "Poticao je na nasilje i mržnju nakon događaja u Splitu"

Riječki SDP-ovac Marko Mataja-Mafrici podnio je kaznenu prijavu protiv saborskog zastupnika Mosta Marina Miletića zbog, kako navodi, “javnog poticanja na nasilje i mržnju”.

Prijava je upućena Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, a odnosi se na Miletićevu objavu na Facebooku u kojoj je zastupnik, prema navodima Mataje-Mafricija, izrazio podršku splitskim huliganima i koristio ustaški pozdrav.

Obrazloženje prijave

Mataja-Mafrici, vijećnik u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije i predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća PGŽ-a, o svojoj je odluci obavijestio javnost putem društvenih mreža.

“Upravo zato što otpor postaje dužnost kada nepravda postane zakon, poslao sam kaznenu prijavu protiv Marina Miletića ODO-u Rijeka zbog kršenja članka 325. stavka 1. Kaznenog zakona, koji predviđa kaznu zatvora do tri godine za javno poticanje na nasilje ili mržnju prema skupini osoba ili njezinom članu na temelju rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti”, objavio je Mataja-Mafrici.

Naglasio je i da smatra kako je njegova “zakonska, ali i moralna i civilizacijska obveza reagirati svaki put kada netko širi mržnju i netrpeljivost”. Poručio je: “Ostavite nas više na miru, vi koji se nazivate kršćanima, a hranite se mržnjom.”

Miletićeva objava

U objavi koju je Mataja-Mafrici prijavio, zastupnik Marin Miletić osvrnuo se na incident tijekom događanja Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” u Splitu, kada su članovi Torcide upali u dvoranu i prekinuli program.

Miletić je tada napisao da su “momci, vjerojatno Torca, povikali ‘Za dom spremni!’ – pozdrav hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata”, tvrdeći da “nisu bili nasilni” i da “nisu upotrijebili nikakvu silu”.

“Srbi su ove godine svoje programe odlučili održati baš u tjednu kada se pokapaju vukovarski heroji. Momci iz Torcide nisu bili nasilni, samo su izrazili svoje nezadovoljstvo”, naveo je Miletić.

U nastavku je kritizirao Vladu, Ministarstvo kulture i pojedine političare, optužujući ih za “financiranje velikosrpske politike i pljuvanje po svemu hrvatskom”. Objavu je zaključio riječima: “Hrvatska, ljubavi naša. Za dom spremni!”