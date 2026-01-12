SDP-ovac: "Dok sam ja gradonačelnik, pjevač kojemu je 1945. bila loša, neće nastupati u gradu"

Istra je ustala iz sjene, pulska Arena te čeka. Pisalo je to na jednom transparentu koji se mogao vidjeti u publici okupljenoj protekle subote na subotu na prvom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Poreču. Dan kasnije, za vrijeme drugog koncerta, istu tu poruku sam je Thompson odlučio prokomentirati riječima kako "za takav koncert još nije vrijeme, ali da – interes postoji". – Kako je jučer pisalo na transparentu – vidjet ćemo se i tamo.

Pula je također hrvatski grad, ali još ćemo malo pričekati – kazao je Thompson. A kako stvari stoje, načekat će se jer aktualna gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Pule Peđom Grbinom Thompsonu dozvolu za održavanje koncerta u Areni, ako je dobiju, dati neće. I to ne vrijedi samo za Arenu nego i za sve ostale prostore kojima upravlja Pula.

Potvrdio je to sam gradonačelnik Pule Peđa Grbin koji kaže kako u pravilniku za održavanje programa u amfiteatru iz 2018. godine u članku 3. lijepo piše da se termin za održavanje programa može dobiti samo za program od interesa za Grad Pulu i koji nije protivan vrijednostima koje se promiču Statutom grada Pule. Imajući navedeno u vidu, ne vidim kako bi onaj koji misli da bi za Istru trebalo biti tragično i loše što je 1945. godine ušla u sastav Hrvatske, odnosno što je oslobođena i što je napokon došla pod kontrolu Hrvatske, mogao nastupati u Puli.

U konačnici, ja kao gradonačelnik imam pravo i sam kao predstavnik vlasnika donijeti odluku o zabrani koncerta tako da mogu kazati da dok sam ja gradonačelnik, Thompson neće u Puli nastupati u prostorima kojima upravlja grad. Tamo gdje grad nema nadležnost odluke, naravno, donose drugi – poručio je za Večernji list Grbin.

Nije htio komentirati činjenicu da je Thompson preko vikenda održao dva koncerta u Istri, točnije u Poreču gdje aktualnom gradonačelniku, ujedno i novom šefu IDS-a Lorisu Peršuriću pjevač očito ne smeta. – To je odluka Grada Poreča i neka je oni obrazlažu. Ja odgovaram za Pulu i tu sam svoje rekao – kratko je poručio Grbin koji je s IDS-om u Puli u koaliciji.

Stav Grbina u potpunosti zato dijeli prvi čovjek pulskog IDS-a Valter Boljunčić. Za razliku od svog stranačkog šefa i prvog čovjeka Poreča Peršurića, Boljunčić nema dileme da Thompsonovim koncertima, dok god se ne odriče ustaškog pozdrava "za dom spremni", ne bi trebalo biti mjesta nigdje u Hrvatskoj pa tako ni u Istri. – Govorio sam i 2008. godine, govorim isto i sada, nastupima i koncertima s ustaškom ikonografijom nije mjesto u Puli. Hoće li Thompson u Puli ikada imati koncert, ovisi isključivo o Thompsonu. Nikada se nije ogradio od takvih stavova, a trebao bi – kazao je Boljunčić.