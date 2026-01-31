SDP oštro protiv Vlade: Gospodarstvo bez strategije, društvo sve nejednakije

Nakon tematsko izvještajne sjednice SDP-a, govor je dao stranački čelnik Siniša Hajdaš Dončić.

Plenković kao "najveći dobitnik hrvatske političke povijesti"

Govoreći na konvenciji SDP-a, predsjednik stranke poručio je da je hrvatska zastava zajednički simbol svih građana i vrijednosti zapisanih u Ustavu – slobode, jednakosti, socijalne pravde, mirotvorstva i demokracije – koje su, kako je rekao, i temelj socijaldemokracije. Naglasio je da istinsko domoljublje ne znači mahanje simbolima, isključivost ni povijesni revizionizam, nego odgovornost za budućnost zemlje i kvalitetu života svih građana.

Oštro je kritizirao premijera Andreja Plenkovića, nazvavši ga „najvećim dobitnikom hrvatske političke povijesti“, koji je, unatoč golemim europskim sredstvima i povijesnim prilikama, propustio provesti ključne strukturne reforme. Upozorio je da hrvatsko gospodarstvo ostaje ovisno o turizmu, osobnoj potrošnji i građevini, uz stagnaciju industrije i pad domaće proizvodnje hrane, piše N1info.

U vanjskoj politici poručio je da Hrvatska mora djelovati politički neovisno i proaktivno, s jasnim vrijednostima i interesima, osobito u odnosima sa Zapadnim Balkanom. Posebno je naglasio važnost stabilnosti i reforme Bosne i Hercegovine te upozorio na autoritarne tendencije u Srbiji.

"Bez ekonomske jednakosti nema ljudskog dostojanstva"

Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je i da ljudskog dostojanstva nema bez ekonomske jednakosti, odgovarajućeg životnog standarda i gospodarskog razvoja, istaknuvši da je Hrvatskoj potrebna nova razvojna strategija koju aktualna Vlada, kako je rekao, nije ponudila.

„Ljudskog dostojanstva nema bez ekonomske jednakosti i odgovarajućeg životnog standarda, nema ga bez ekonomskog razvoja. Hrvatskoj nasušno treba ono što Plenković nije napravio – nova razvojna strategija koja će promijeniti strukturu gospodarstva“, rekao je Hajdaš Dončić.

Naglasio je da bez gospodarstva koje može stvarati znatno višu razinu dodane vrijednosti nema održivog rasta životnog standarda niti stvarnog pomaka u kvaliteti života većine građana. Prema njegovim riječima, socijaldemokrati su jedini koji dosljedno zagovaraju da stvaranje vrijednosti i njezina pravedna raspodjela moraju ići zajedno, piše N1info.

Stvaranje nejednakosti novim tehnologijama

„Bez proizvodnje, tehnologije i inovacija nema rasta životnog standarda, ali nema ga ni bez pravedne raspodjele stvorene vrijednosti između vlasnika kapitala i onih koji tu vrijednost stvaraju svojim radom, znanjem i odgovornošću“, naveo je čelnik SDP-a.

Govoreći o tehnološkim promjenama i sve većoj primjeni umjetne inteligencije, upozorio je da tranzicija na nove tehnologije mora biti brza i organizirana, ali socijalno pravedna. „Ne smijemo dopustiti da nova tehnologija stvori nove nejednakosti u kojima će uski krug brati vrhnje, a veliki broj ljudi biti gubitnici“, rekao je.

Poseban naglasak stavio je na takozvanu primarnu raspodjelu, odnosno raspodjelu koja se događa na samom radnom mjestu. Hajdaš Dončić je pojasnio da porezi i socijalni transferi imaju važnu ulogu, ali ne mogu ispraviti nepravde koje nastaju u svijetu rada.

„Stvaranje i raspodjela moraju se događati istovremeno. To zovemo primarnom raspodjelom, a nju socijaldemokrati, nažalost, i u Europi već dugo zaobilaze“, rekao je, najavivši razgovore o novoj industrijskoj politici, drugačijem upravljanju razvojem te drugačijem trošenju europskih i nacionalnih sredstava.

Porezna politika "čak i regresivna"

Govoreći o poreznoj politici, ustvrdio je da Hrvatska danas ima jedan od najmanje progresivnih, pa čak i regresivnih poreznih sustava u Europi, jer se pretežno oslanja na PDV i poreze na potrošnju.

„Treba oporezivati rente kroz reformu poreza na nekretnine, snažnije oporezivati dohodak od kapitala i uvesti progresivnije, ali regionalno primjereno oporezivanje ukupnog dohotka“, poručio je Hajdaš Dončić.

Najavio je i otvaranje rasprave o skraćivanju radnog vremena uz zadržavanje iste plaće, istaknuvši da se o toj temi u Hrvatskoj govori potiho i sa zadrškom, iako se ukupno bogatstvo društva posljednjih desetljeća znatno povećalo.

„Skraćivanje radnog vremena je mehanizam preraspodjele koji može povećati udio rada u ukupnoj vrijednosti. To nije mjera koja se može uvesti preko noći, ali moramo jasno reći da razmišljamo u tom smjeru“, rekao je.

Zaključno je istaknuo da će SDP inzistirati na jačanju uloge sindikata, radničkog suodlučivanja i kolektivnog pregovaranja te smanjenju nesigurnih oblika rada, ocijenivši da je HDZ-ova vlast ponovno propustila iskoristiti povoljne okolnosti za kvalitetan pomak na tržištu rada.

Zaključno je poručio da je vrijeme za povrat socijaldemokratske samosvijesti i pozvao na ujedinjenu, snažnu i „normalnu“ Hrvatsku okrenutu budućnosti.