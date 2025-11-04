SDP o incidentu u Splitu: "Sramota za Hrvatsku, Plenković zatvarao oči pred radikalizmom"

Nakon jučerašnjeg incidenta u Splitu, kada je skupina maskiranih muškaraca upala na program Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, reagirao je SDP, poručivši da je riječ o „sramoti za cijelu državu“.

„Sramota je za zemlju koja se diči demokracijom i europskim vrijednostima, a u kojoj danas huligani s fantomkama slobodno marširaju, uzvikujući fašističke pozdrave i proganjajući manjine – dok vlast šuti“, navodi se u priopćenju.

U SDP-u smatraju da odgovornost za porast radikalizma snosi premijer Andrej Plenković, koji, kako kažu, „nije imao hrabrosti priznati očito – da se sve to događa jer je cijelo ljeto zatvarao oči pred ekstremizmom“.

Podsjećaju da je, prema njihovu tumačenju, „proces krenuo imenovanjem Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika“, a nastavio se „fašističkim pokličima na javnim okupljanjima, pa i u Saboru koji je postao mjesto za revizionističke tribine“.

„Dogodio se Benkovac, dogodio se Šibenik – i svima je, osim Plenkoviću, bilo jasno kamo to vodi: u crnilo, u mrak, u progone“, poručuju iz stranke.

SDP optužuje premijera da se „boji svojih partnera s krajnje desnice“ i da „radi očuvanja vlasti popušta iz dana u dan“.

„Dok on važe rejtinge i hvali se da ‘Hrvati nikada nisu bolje živjeli’, Hrvatska tone u moralni mrak. Danas se napadaju Srbi, sutra će to biti netko drugi“, navodi se u priopćenju.

U završnom dijelu poruke SDP se pita kako manjinski zastupnici „mogu i dalje podržavati premijera koji je kapitulirao pred naletom radikala“.

„Ovo nije Hrvatska kakvu su sanjali oni koji su je stvarali, nego Hrvatska koja se vraća unatrag – u vrijeme straha, podjela i mržnje“, zaključuju iz SDP-a.