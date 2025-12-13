Savršen nastup hrvatskog predstavnika Marina Vrgoča!

Večeras se u Gruziji održava Dječji Eurosong (Junior Eurovision), a Hrvatsku na velikoj europskoj pozornici predstavlja naš Marino Vrgoč s pjesmom "Snovi". Ploče i cijela Hrvtaska s ponosom prate njegov nastup, a emocije u gradu ne kriju se – srce je puno dok Marino dostojno nosi hrvatske boje pred publikom diljem Europe.

Marino je tijekom nastupa pokazao sigurnost, energiju i zrelost kakva se rijetko viđa na tako velikom natjecanju. Njegova izvedba ostavila je snažan dojam.

Dječji Eurosong tradicionalno okuplja mlade izvođače iz cijele Europe, a večerašnje izdanje u Gruziji donosi niz raznolikih nastupa i veliku konkurenciju. Ipak, Marino je svojim nastupom pokazao da Hrvatska ima itekako jakog predstavnika.