Privremeno zatvaranje dijela Bregovite ulice zbog uklanjanja dotrajalih stabala

Zbog povećanog rizika od pada stabala i lomljenja grana, koji mogu ugroziti sigurnost građana i otežati odvijanje prometa, u srijedu, 15. travnja, izvodit će se radovi uklanjanja dotrajalog drvoreda na području kod Željezničkog kolodvora.

Radovi će obuhvatiti dio Bregovite ulice, od kućnog broja 1 do 3, na katastarskoj čestici 13842/1 k.o. Split, neposredno uz kolodvor.

Zbog izvođenja radova, navedeni dio ulice bit će privremeno zatvoren za sav promet u vremenu od 8 do 15 sati, kako bi se zahvat mogao provesti sigurno i nesmetano. Tijekom trajanja radova i privremene regulacije prometa bit će omogućeno nesmetano propuštanje vozila žurnih službi, dok će stanarima biti osiguran pristup njihovim objektima.

Građani se mole za razumijevanje te poštivanje privremene prometne regulacije.