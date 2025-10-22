Sastali se HDZ-ovac i Matijević. Ogasio se Ivošević, ali i Matijević...

Tportal je objavio da je bivši predsjednik splitskog SDP-a i današnji nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević, koji je na prvoj sjednici Gradskog vijeća predložio tajno glasanje i tako de facto omogućio HDZ-ovom gradonačelniku Tomislavu Šuti formiranje vlasti i izbjegavanje novih izbora, snimljen u ponedjeljak navečer u povjerljivom razgovoru s vrlo utjecajnim HDZ-ovcem Davorom Pavićem.

Sve je kratko na društvenim mrežama komentirao Bojan Ivošević.

"Čestitke svima koji su mjesecima baljezgali o negativnoj kampanji. Car je gol", objavio je kratko Bojan Ivošević, nezavisni gradski vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita.

Osim njega, oglasio se i Davor Matijević na društvenim mrežama.

"Moj potpuni odgovor novinaru bio je ovakav — ne znam zašto ga nije prenio. Zapravo znam, ali dobro.

'Pozdrav, Damire,

Vrlo rado ću ti odgovoriti, ali molim te da preneseš moje odgovore u cijelosti.

Naš susret bio je slučajan — nije da smo organizirali peke i učestala druženja kao što ti radiš s Bojanom Ivoševićem i jednim vijećnikom iz HGS-a. Razmatrali smo kako se može riješiti rusko-ukrajinski sukob, ali susret je bio toliko kratak da nismo uspjeli pronaći rješenje. Od dodatnih informacija mogu ti ponuditi da pizzerija Antonio ima dobre pizze i da sam njihov čest gost. Mogu te pozvati idući put na pizzu, ali molim te da ne povedeš društvo s peke sa sobom'", objavio je Matijević.

Pokrenuo političku ofenzivu

Podsjetimo, susret se dogodio u večernjim satima u jednom restoranu u okolici Splita.

Matijević je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, premda formalno nije dio vlasti, ostao u gradskoj vijećnici i držao kvorum HDZ-u kada je ostatak oporbe napustio dvoranu. Tvrdio je da i inače "nikad nije bio sklon takvim performansima" te da mu "ne pada na pamet pravdati se lošim glumcima", piše tportal.

U međuvremenu je pokrenuo političku ofenzivu kako bi spriječio predaju oronulog državnog hotela "Zagreb" Sveučilištu za potrebe studentskog doma i inzistirao da se kompleks preuredi u dom za umirovljenike, a njegovom zahtjevu udovoljio je HDZ pa je o tome na koncu donesena jednoglasna odluka na Gradskom vijeću.

Za skoro usvajanje rebalansa ovogodišnjeg, a potom i splitskog proračuna za iduću godinu, gradonačelniku Tomislavu Šuti nedostaje jedan glas. U kuloarima se špekulira hoće li on doći upravo od Davora Matijevića, odnosno njegove kolegice Katarine Prnjak koja je prije par mjeseci izašla iz SDP-a i u Gradskom vijeću uglavnom prati sve Matijevićeve postupke.

"Sukob Rusije i Ukrajine"

Davor Pavić, s kojim se ovaj splitski vijećnik sastao u ponedjeljak navečer, desna je ruka župana Blaženka Bobana i vrlo utjecajni član splitsko-dalmatinskog HDZ-a, tumači se da je tek nešto manje moćan od predsjednika tog ogranka Ante Sanadera.

"Živim u blizini, pa je čovjek naletio. Uvijek netko naleti", rekao je Pavić za tportal, a kada su ga pitali je li bilo razgovora o politici i eventualnim koalicijama, uzvratio je: "Da, ali samo rubno. Izbjegavamo pričati o tome."

Tportal je pitanje uputio i Davoru Matijeviću, ali on je odgovorio ciničnim odgovorom o "sastanku na kojemu se razmatralo kako riješiti rusko-ukrajinski sukob" koji je bio toliko kratak da rješenje nije pronađeno.

Fotografiju pogledajte OVDJE.