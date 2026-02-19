SASopen: ROCK EDITION – nastup makarske grupe Beg!

Split je odnedavno postao bogatiji za još jednu glazbenu inicijativu – Split Alternative Scene (SAS). Počeli su s instagram profilom koji objavljuje vijesti o glazbenim događanjima i promovira glazbu i izvođače te ubrzo stekli pristojan broj pratitelja i postalji vidljiviji široj javnosti.

Od veljače su krenuli s projektom SASopen: ROCK EDITION, u suradnji s Academia Club Ghetto, gdje na tjednoj bazi održavaju manje koncerte lokalnih i gostujućih rock bendova.

U petak 13.02. održano je prvo izdanje projekta na kojem su nastupili Kosturi – hipersonični rock bend iz mitskog mjesta Majmunovo, a program se nastavlja i u ostatku veljače!

O izvođaču:

BEG je instrumentalni glazbeni projekt Ante Puharića, gitarista makarskog rock benda Rezerve. Prošle godine objavili su hvaljeni album “Povijest bolesti”, na kojem se nalazi devet pjesama koje autorski potpisuje sam Ante.

„Iako instrumentalni i bez vokala, „Povijest bolesti“ ostavlja snažan emotivni dojam koji ne zahtijeva riječi da bi bio snažan — glazba sama postaje naracija. Takav pristup pokazuje Begov autoritet kao gitariste i skladatelja, ali i sposobnost da stvori glazbu koja je osobna, promišljena i istovremeno univerzalno pristupačna, što ga čini jednim od najzanimljivijih solo ispita domaćih autora u 2025. godini.“ (glazba.hr)

Nakon izvrsnog nastupa na ST-art festivalu, ovo je prilika da ih čujete u intimnijem prostoru koji savršeno korespondira s njihovom glazbom.

Postavu benda čine Matko Gaće (bubnjevi), Srđan Jelavić (bas), Tomislav Šošić (klavijature) te Ante Puharić (gitara).

