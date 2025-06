Saša Jakelić i Gabriela Braičić na Splitskom festivalu predstavljaju pjesmu “Novi putevi”

''Novi putevi'' naziv je power balade s kojom će se na ovogodišnjem Splitskom festivalu u duetu Saša Jakelić i Gabriela Braičić.

Saša je autor glazbe i teksta te potpisuje i aranžman, dok je mix i mastering radio Roko Čekalović. Režiju spota potpisuje Max Hozić, a sniman je na upečatljivim lokacijama ''Mačkov kamen'' (selo Ostrovica) i u Dugom Ratu. U spotu su sudjelovali i motoristi Nataša Biljak (MK ''Jastrebovi), Sanja Vetnić i Tanja Milak te Dario Braičić i Tomislav Tomaš.

''Novi putevi'' je snažna pjesma koja se dotiče momenata kad se ljudima životni putevi razilaze, ali daje akcent na život i nadu u sutra za koje nitko od nas ne zna što donosi. Saša je kao prošlogodišnji apsolutni pobjednik Splitskog festivala sa pjesmom ''Bez tvog tila'' ove godine odlučio udružiti snage sa mladom pjevačicom Gabrielom Braičić. Gabriela je poznata kao finalistica show-a The Voice te jedna od slavodobitnica prošlogodišnje Šibenske Šansone – prva nagrada žirija za autorsku pjesmu ''Na tvome jastuku''.

'Kad san na probi prošlogodišnje Šansone u Šibeniku čuja kako Gabi piva oduševija san se glason i snažnon emocijon sa kojon piva i odma’ san je pita za duet. Pismu san polako i pedantno snima i jednostavno mi je stalno vukla na duet pa kad je ona pristala vrlo brzo smo je i dovršili. Poklopili su se glasovi i glazbeni senzibilitet. Dionice smo snimili o'kolpa bez nadosnimavanja. Roko je na moje trake odsvira custom made bas i zaokružija cilu priču uz mix i mastering, a Max je sa spoton pogodija u srž energiju pisme. Pisma je univerzalna i za sve generacije, a Gabriela i ja smo eto i po dobi predstavnici svak svoje generacije pa ka svojevrsni ''naratori'' pivamo o životnin putevima na kojima se bilo ko nekad može nać.Veselim se nastupu na festival jer bi tija dat’ publici u svon gradu najbolje od sebe nakon prošlogodišnjeg uspjeha, rekao je Saša.

Saša me jednom prilikom nazvao poslije Šibenske šansone te pitao bi li poslušala jednu pismu koju on ima u naftalini već nekih par godina. Smišna štorija, našli smo se na parkingu. U autu mi je pustija pismu, poslušala sam je s pažnjom, ali lako vas odnese razmišljanje kada imate osobu pokraj sebe koja ne uvlači jezik za zube baš kao i vi. Mogla bih se jedino složit sama sa sobom da on ipak puno više voli pričat od mene. No, poslušala san pismu, potvrdno uskliknula i kako se kaže “the rest is history”. Nadam se da ćete se oduševiti pismon jer nosi duboku emociju te se također nadam da ćemo vam uspjeti prenijeti istu. –