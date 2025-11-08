ŠARLIJA NAKON POBJEDE: Nakon gola bio nam je olakšan put i ulazak u utakmicu

Hajduk je danas s početkom od 17:45 igrao protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 13. kola SuperSport HNL, a konačni je rezultat otišao u korist Hajduka, 2:0 zahvaljujući golu Krovinovića iz 5. minute i Šege iz 94. minute.

Stoper Hajduka Zvonimir Šarlija prokomentirao je susret: „Bio je olakšan put i odličan ulazak u utakmicu, ne može se krenuti bolje, ali ne mogu reći da smo dominirali. Oni su bili agresivni i rastrčani, dobra su momčad, slična je bila utakmici u Koprivnici koja je bila puna intenziteta, stabilizirali smo se nakon nekoliko minuta. Drugo je poluvrijeme bilo malo lošije, a onda smo ih iskontrolirali njihove napade i dubine i priveli ih kraju.“

Obrana je ponovno bila dobra. Neprobojni ste, u čemu je recept?

- Recept je da Krovinović dva puta u prvom poluvremenu vratio i skinuo Jakupoviću s glave, a onda je skinuo povratnu za njihovu šansu za gol. To je recept, nije recept ni Šarlija ni Mlačić ni Hrgović ni Hodak ni tko god igra, to su napravili momci u sredini.

Šteta što je sada stanka u prvenstvu?

- Možda i bolje da malo guštamo u prvom mjestu, ali to je dobro da nam se dignu neki igrači koji su dugo bili izvan travnjaka, primjerice Karačić, Livaja, možda se vrate i neki ozlijeđeni.

Kakav je osjećaj otkad se Livaja vratio?

- Vidjeli ste sve. On uzme te lopte, podvali, imao je dva odlična udarca, Malenica je obranio. Sigurno je da je to kvaliteta više koja će nam biti od opcija u budućnosti.

Slijedi Jadranski derbi nakon povratka?

- Da, odličan teren, Rijeka igra bolje pod novim trenerom, bit će odlična utakmica i naelektrizirana atmosfera. Jedva čekam da se potučemo.