Šarenilo karnevala i sporta u Srednjoj Dalmaciji: Veljača u znaku tradicije, zabave i aktivnog turizma

Veljača u Srednjoj Dalmaciji donosi živopisno i razigrano razdoblje godine u kojem ulice, trgovi i rive postaju pozornice tradicije, kreativnosti i zajedničkog slavlja. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama, objedinila je kalendar događanja koja u veljači nude pregršt razloga za posjet destinacijama na obali, otocima i u Dalmatinskoj zagori.

Veljača donosi pravo šarenilo karnevalskih i sportskih događanja – od kaštelanskih krnjevala (45. Dičji krnjeval – KKU Poklade, Veliki kambelovski krnjeval, Sućuraški krnjeval i 213. Donjokaštelanski krnjeval), preko Smotre mačkara cetinskoga kraja, Bala pod maskama, do bogatog programa Makarskih maškara, uključujući Male maškare i završni Karneval.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Karnevalsku atmosferu dodatno obogaćuju Solin Winterfest, kreativna radionica MaskaMašta u Milni te Karnevalski bal za djecu u Milni. Posebno mjesto zauzimaju Zodnji od Karnevala na Hvaru te gastronomska manifestacija Dan Grobajske pašticode.

Split u veljači dodatno obogaćuje svoju ponudu 10. Wine VIP Eventom, međunarodnim eno-gastronomskim događanjem koje se održava povodom velikog jubilarnog izdanja. Sportski duh regije naglasit će 26. Split Marathon, dok će korizmeno razdoblje zaključiti Korizmeni koncert ‘Evo, pod križ smo došli!’ u Dugopolju. Pred nama je sezona ispunjena događanjima koja spajaju tradiciju, kulturu, zabavu i aktivni turizam.

Osim velikih manifestacija, brojne destinacije pripremile su i tople lokalne programe koji njeguju autentične običaje i okupljaju zajednicu – od dječjih povorki i obiteljskih događanja do glazbenih večeri, izložbi i tematskih radionica. Karnevalsko vrijeme u Srednjoj Dalmaciji posebno njeguje nematerijalnu kulturnu baštinu, a mnogi ophodi i običaji prepoznati su kao jedinstveni u hrvatskoj tradiciji.

Sve informacije o događanjima u veljači, kao i pregled cjelokupnog godišnjeg kalendara, dostupni su putem digitalne platforme Splitsko-dalmatinske županije za pregled događanja, koja omogućuje jednostavno pretraživanje prema datumu, vrsti događanja ili destinaciji te se redovito ažurira novim programima.

Svi detalji dostupni su na: https://www.dalmatia.hr/hr/dogadanja/