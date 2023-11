Sanja Doležal o najtežim trenucima: "Urednica me pitala: 'S kime si spavala da počneš raditi tu?'"

Sanja Doležal gostovala je na srpskoj televiziji Pink u emisiji Premijera u sklopu rubrike I nama je teško. Doležal je novinarki pričala o razdoblju kad je 2012. iznenada izgubila supruga Nenada Šarića koji je u 65. godini preminuo od posljedica moždanog udara, a ona je ostala sama s dvoje djece.

"Bila sam i majka i otac, prvih mjesec dana mi je u magli, a prvih par godina sam funkcionirala kao robot. Nisam bila svjesna da moram čuvati psihu, fokusirala sam se na klince. Voljela bih da sam mogla na sebe preuzeti svu bol koju su oni osjećali. Kasnije mi je prijateljica psihologinja rekla da djeca moraju proživjeti bol", rekla je Sanja.

"Nije bilo lako. Ne znam kako sam se nosila, prvi koncert je bio jedno 40 dana nakon što mi je suprug umro, u Brežicama u Sloveniji. Po novinama su bili naslovi kako može pjevati, a pokopala je supruga. Bila sam očajna zbog tih natpisa.

Ljudi si daju za pravo pa kažu jedva je dočekala, no ja sam morala raditi, to je moj posao. I ovo današnje komentiranje po društvenim mrežama mi je bolesno, ljudi koji te ne poznaju, a imaju te za pravo komentirati, to je bolesno", istaknula je, prenosi Index. Na pitanje kad se u životu osjećala najviše nezaštićeno rekla je da joj se to dogodilo za vrijeme kad je radila na HRT-u.

"Bilo je to par godina poslije suprugove smrti. Na HRT-u me jedna žena, urednica, kad sam došla u redakciju, pitala: 'S kime si spavala da počneš raditi tu?' Skamenila sam se, došla doma i dušu isplakala. Nisam smjela reći sinu, jer mislim da bi joj glavu razbio. Ta žena ovo ne bi izrekla da mi je suprug bio živ, ne bi sigurno. To je jedini trenutak u životu kad sam se osjećala nezaštićeno", rekla je.

"Da mogu vratiti vrijeme isti bih trenutak potražila pomoć"

Podsjetimo, Sanja je na HRT-u od 2013. do 2016. godine bila jedna od voditeljica emisije Dobro, jutro Hrvatska. Pjevačica je na Pinku kazala i da bi sada nakon gubitka supruga odmah potražila stručnu pomoć, a ne se sama nosila s time.

"Da mogu vratiti vrijeme isti bih trenutak potražila pomoć, i za sebe i za djecu. Nemojte se to sramiti. Isti čas treba vikati, to je puno lakše nego čekati", rekla je. Progovorila je i o svojoj mladenačkoj ljubavi, tragično preminulom košarkašu Draženu Petroviću, o kojem se upravo snima film, a jedan od likova u njemu će biti upravo i Sanja Doležal.

"Nikad nije lako kad ode draga osoba. Kad si mlad možda je veći šok, ne ide ti u glavu da netko mlad može otići, a što si stariji prihvaćamo da ide sve po nekom redu. Nisam jedina kojoj se to dogodilo, i u ovom trenutku neka žena ili muškarac plaču. Iz dana u dan treba disati dok ne počneš malo lakše disati, nema pravila", zaključila je pjevačica.