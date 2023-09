SANDRA BENČIĆ "Nisam očekivala da će HDZ s takvim strahom reagirati na najavu kandidature"

U HRT-ovoj emisiji Intervju tjedna gostovala je Sandra Benčić, koordinatorica stranke Možemo. Govorila je o problemima s popunjavanjem imovinske kartice, otkrila je i kakvu izbornu kampanju priprema stranka Možemo, kako će njihova vlast u Zagrebu utjecati na izbore te koje kandidate bi mogli postaviti na liste stranke.

Koordinatorica platforme Možemo, Sandra Benčić objasnila je kako je došlo do problema s popunjavanjem imovinske kartice.

- Ja ću sada reći na svom primjeru o čemu se radi. Ja sam vlasnica malog stana kojeg sam kupila na kredit 2008. godine kada sam bila sama. Taj stan je mali, ima 40 kvadrata, kada je došao muž i dvoje djece, on je postao zaista premalen. Mi njega iznajmljujemo i imamo tamo stanara, a unamljujemo veći. Tu gdje imam prihod od stanara, to sam uredno prijavila koliki je mjesečni prihod, međutim, rashod, to da ja plaćam stanarinu, nisam bila svjesna da to treba upisati pod obveze, rekla je.

Istaknula je da izbornici za popunjavanje imovinske kartice nisu prilagođeni upisivanju stanarine, nego, kako kaže, upisivanju kredita.

- Jasno mi je zašto, kada to otvorite, imate padajući izbornik, možete odabrati najam i zakup, ali kućice koje su tamo su napravljene za kredit, pita vas naziv banke, vjerovnika, iznos glavnice, kamatnu stopu, broj rata. Vi ne vidite kako biste to tu upisali. Mislim da je iz tog razloga došlo do toga da, evo, ja kada sam gledala na tražilici povjerenstva, neki novinari i ja, koliko je uopće obveznika imovinske kartice prijavilo da za nešto plaća najam je bilo nula, kazala je za HRT.

- Shvatila sam da drugi imaju vjerojatno isti ili sličan problem kao ja. Ja sam to riješila s povjerenstvom, to sam ispravila i prijavila sam samu sebe. Sada pozivam i sve druge, više je od 2500 obveznika imovinskih kartica. Pozivam sve ako imaju nešto za što plaćaju najam da onda naprave ispravak kao i ja, dodala je.

Benčić ustvrdila kako ne postoje jednaka mjerila

Koordinatorica platforme Možemo je naglasila kako su i drugi zastupnici u sličnoj situaciji.

- Većina od zastupnika nije prijavila najam, a mnogi koji nisu iz Zagreba, jesu u najmu u Zagrebu, a njima je on subvencioniran, plaća ga država, rekla je.

Ustvrdila je kako postoje dvostruka mjerila kada se radi o (ne)prijavljivanju podataka u imovinsku karticu, te da svi previdi "nisu isti".

- Nije isto kada netko ne prijavi oranicu ili pašnjak i kada netko ne prijavi 2 milijuna eura dividende, to nije isto. Gordan Grlić Radman je dobio rješenje da se dividenda mora prijaviti kao dohodak. To je dividenda od tvrtke koja ima de facto monopol na hrvatskom tržištu i u velikoj većini posluje s javnim sektorom, dodala je.

Moguća nova iznenađenja

Na pitanje o tome može li je išta novo iznenaditi kada se radi o predizbornoj kampanji, Benčić je ustvrdila kako ni "sama ne zna".

- To sami ne znate. Ne znate kako će netko plasirati neku činjenicu i kako će je "spinati". Nešto što se meni ne čini nimalo problematično, netko će to prikazati u drugom svjetlu, rekla je za HRT.

Ovakve napade je okarakterizirala kao "prljavu kampanju". Zaključila je kako su reakcije HDZ-a, dokaz da se pojavio "strah".

- To su te klasične prljave kampanje. Ja sam očekivala da će ona takva biti. Ono što nisam očekivala je da će HDZ s takvim strahom reagirati na najavu kandidature. Ali, to je dobro, oni su svjesni da neće tako lako do većine i da su izbori sve samo ne izvjesni, dodala je.

(Ne)iskustvo u realnom sektoru; "Morala sam stvarati vlastiti posao"

Na pitanje o tome mogu li ovakvi previdi naštetiti stranci, Benčić je odgovorila da kada ljudi vide što joj iz HDZ-a "predbacuju", više se mogu "poistovjetiti s time" nego s njima.

- Mislim da kada ljudi vide što HDZ meni predbacuje, da sam u životu morala stvarati vlastiti posao, dvije firme, koje još danas posluju, da znam kako je to zapošljavati i misliti hoćeš li imati za isplatiti plaću radnicima, kada ne možeš naplatiti svoja potraživanja, a moraš platiti sva potraživanja države, rekla je.

- Oni su mislili prikazati da me to diskvalificira, ja smatram da to mene kvalificira puno više, jer se puno više ljudi u ovoj zemlji može poistovjetiti s time, nego da si rođen u obitelji partijske knjižice pa si dobio HDZ-ovu knjižicu i da od toga živiš cijeli život, ustvrdila je.

Reagirala je i na česte prozivke javnosti da čelni ljudi stranke Možemo nemaju dovoljno iskustva u realnom sektoru. Naglasila je da "država i firma nije isto".

- Što je Andrej Plenković iz realnog sektora, zapitala se. Ja ne znam kada smo imali premijera iz realnog sektora. Država i firma nije isto, jednako kao država i grad. Nisam rekla da će se voditi isto jer se ne može voditi isto, zaključila je.

Ustvrdila je kako bi mogli imati "pravu socijalnu državu" ukoliko bi se njenom proračunom upravljalo kao Gradom Zagrebom.

- Kada bismo na razini države uspjeli povećati proračun kako je to napravio Grad Zagreb i od bankrota doći do rejtinga, onda bismo taj višak investirali da bi imali pravu socijalnu državu. Kada bi država obnavljala zgrade koje ona mora obnoviti nakon potresa, tempom kojim to radi Grad Zagreb, to bi bilo točno šest puta više. Bila bi ponosna kada bi to mogla napraviti na razini države, dodala je.

Mobilizacija birača, ankete, neodlučni

Kada se radi o anketama, Benčić je ustvrdila da im kratkoročni nije cilj biti najjača stranka na ljevici već da je "njihov fokus na HDZ-u".

- Ne gledamo to tako. Nama to nije target. Naša potpuna koncentracija i fokus je na HDZ-u i micanje HDZ-a. Onda, ostvarivanje većine od centra na lijevo. Nama mora biti u cilju da SDP povuče maksimalno koliko može, to je jedini put do stvaranja većine. Tko će biti prvi ili drugi, to je po nama manje važno. Ono što je mene netko pitao, želimo li dugoročno biti najjača stranka na ljevici, naravno da da, ali to nije pitanje ove kampanje nego dugoročnog rada, rekla je.

Koordinatorica platforme Možemo je naglasila kako postoji velik broj ljudi koji "ne izlaze na izbore" te da im je cilj vidjeti "kakvu Hrvatsku oni žele".

- Naš je cilj prvenstveno mobilizirati sve one koji ne izlaze na izbore, koji čine to izborno tijelo koje ne izlazi iz kuće. To je jako puno ljudi, i to je zapravo jako puno ljudi upravo s centra na lijevo. Jako je važno da s njima izravno komuniciramo kako mi vidimo Hrvatsku i želimo čuti kako oni vide Hrvatsku. Meni je cilj u ovoj kampanji proći cijelu Hrvatsku jer od Jumbo plakata nema neke koristi, ustvrdila je.

Stranačka logistika, terenski rad

Kada se radi o prepoznavanju lokalnih lica, Benčić je problematizirala "ukidanje lokalnih redakcija" od strane medija.

- Dakle, imamo lokalne grupe u svim izbornim jedinicama i svugdje imamo ljude. Otkada su mnogi mediji ukiunli lokalne redakcije, mogućnost prepoznavanja lokalnih političara na nacionalnoj razini je izuzetno niska. Jako teško se probiti u nacionalni medij nekom tko je primjerice uspješan kao naša Suzi Jakšić u Pazinu, rekla je.

Benčić je dodala kako im neće biti problem "pokriti teren" budući da sada imaju "iskusne vijećnike" na lokalnoj razini.

- Ona će tek sada imati prvi intervju za neki nacionalni medij. Jako im je teško doći na nacionalnu pozornicu. Sigurno ćemo pokriti teren i već prošli put smo na lokalnim izborima gdje smo izašli na izbore, ušli u vijećnice. Oni su vijećnici već dvije godine, imaju iskustvo i prepoznati su. Nećemo imati problem imati liste u svim izbornim jedinicama. U kampanjama smo uvijek bili dobri jer se nitko ne libi ići hodati po terenu, ustvrdila je.

Personalizirana kampanja, ustupci Mostu?

Benčić je istaknula kako je stranka morala istaknuti kandidata za premijera iako se on u "formalno-pravnom smislu" ne bira izravno.

- Činjenica je da se premijer bira u parlamentu pa u formalno-pravnom smislu ne postoji kandidat. Ono što komuniciramo kada kažemo tko bi bio mandatar je da građani znaju koga stranka nudi da bude na čelu Vlade. Druga stvar, to ima efekt u smisli vidljivosti, tko je taj tko je izazivač premijeru Plenkoviću.

Priznala je kako "nije fan" personalizirane kampanje, ali je zaključila da je to jedini način na koji se može suprotstaviti premijeru Plenkoviću.

- Personalizacija politke za koju mogu reći da nisam fan, ali da je naš politički kontekst takav da imamo premijera koji sam o svemu odlučuje. U percepciji javnosti je odvojen od svoje stranke i tako je gradio svoju percepciju. Okej, HDZ, je korumpiran, ali ja sam baš oke, to je otprilike ono što on poručuje kao da nije predsjednik tog istog HDZ-a, dodala je.

Odbacila je mogućnost ustupaka prema Mostu ukoliko bi se stvorili uvjeti za formiranje Vlade, ponovila je kako su spremni na koaliciju sa strankama od centra na lijevo.

- Ne, mi smo rekli da za nas u obzir dolaze samo partneri s centra na lijevo, i to iz razloga što je nama cilj da Vlada koja se uspostavi, ta Vlada bude vrijednosno i politički koherentna. Most ne spada u tu kategoriju, ne samo ideološki, nego što smo svi mi, ako smo iskreni, vidjeli, kroz ove tri godine, da je dogovor s njima u smislu da opstane duže od pet minuta, nemoguć. Most ode vani pred novinare i napravi nešto treće, vole priliku i populistički nešto napraviti. Sjećate se one scene na kraju saborske sezone prije ljeta kada se cijela opozicija dogovorila doći na stepenice i dati izjavu, tko jedini nije bio na slici, to je Most. To nije jedina situacija, kazala je.

- Zamislite biti u Vladi na kojoj se dogovarate oko ključnih pitanja, a partner vam ode vani i napravi deseto. Po meni je bolje ići na još jedne izbore nego imati neuspješnu Vladu, rekla je.