Sandra Benčić: "Dat ću sve od sebe da HDZ ode s vlasti 2028. godine ili ranije"

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a, saborska zastupnica i koordinatorica MOŽEMO! Sandra Benčić, kaže da i dalje stoji najava progresivne oporbe da će, ovisno o odluci Ustavnog suda, na referendumu rušiti netom doneseni Zakon o prostornom uređenju jer ne valja. I to bez obzira na to što je premijer poručio da nema referenduma za usvojene zakone.

– Sva sreća Plenkovića se apsolutno ništa ne pita o referendumu. Dakle, niti on o tome odlučuje, niti ga je itko išta pitao, niti će ga pitati. Pitat će se građani, a o ustavnosti pitanja pitat će se Ustavni sud. To su, dakle, dvije instance – građani i Ustavni sud eventualno, ako se pokrene ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja. A on, i to što on misli, kako da kažem, mačku o rep.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Saborska zastupnica MOŽEMO! kaže da je zakon ide jako loš jer ide direktno protiv interesa građana, a na ruku špekulantima, što je, dodaje, obilježje desetogodišnje vladavine Andreja Plenkovića. S obzirom na najavu da će referendumom rušiti zakon, a onda i Vladu, na pitanje je li ovo samo međukorak. odgovara kako je to ključni korak.

– Ovo nije međukorak, ovo je The korak. Ovo je ključni korak. Ovo je korak na kojem građani trebaju pokazati vlasti da ne može uvijek , to je ono što oni kontinuirano rade, da ne može ići kontra interesa, ne samo sadašnjih građana, nego i budućih generacija. To je ono što građani trebaju pokazati vlasti kao upozorenje, ovoj i svim budućim - ne možeš mi dirati i ne možeš ulaziti u ono što nam je razvojna osnova. To ti nećemo dati!

Govoreći o pripremama za parlamentarne izbore, Benčić i dalje tvrdi da nije bila greška na prošlima ići odvojeno od SDP-a jer se pokazalo da ne bi dobili više zastupnika. Dodaje da dobro surađuju i pripremaju se za sljedeće izbore kad god oni bili. Kaže i da kandidata za premijera daje stranka koja je jača i ako to bude predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, bit će tako. Dolazi iz istog kraja kao i ona, kaže, i zna ga otprije iz mladosti, a na pitanje mogu li oni biti pobjednički tandem odgovara:

– Ja osobno politički ću dati sve što god treba da se HDZ skine s vlasti 2028. ili ranije. Sigurna sam da će to napraviti i Siniša. Što će to značiti? To ne znamo jer ne znamo kakve će sve konstelacije biti. Možda će značiti nešto sasvim drugo, tražiti od nas nešto drugo. Ali da ću napraviti sve. Evo ja za sebe mogu reći napravit ću apsolutno.

Sandra Benčić ne želi komentirati može li im planove pomrsiti Zoran Milanović sa svojom listom ili preuzimanjem palice od Hajdaš Dončića, kao što je to učinio Peđi Grbinu, ali kaže da je ono što je sigurno da će sa SDP-om sljedećih godina surađivati na promjeni vlasti. Benčić kaže da ne može reći hoće u slučaju da MOŽEMO! bude jači kandidatkinja biti ona, ali da to sigurno neće biti Tomislav Tomašević koji je više puta rekao da mu je fokus na Zagrebu. Prvi mandat je, dodaje bio mandat oporavka, a ovaj je razvojni. Da građani nisu zadovoljni rezultatom kaže, ne bi dobili izbore "učisto". Na pitanje stoji li nakon nekoliko korupcijskih afera, među kojima se ističe ona na Hipodromu reklama iz predizborne kampanje o nula korupcije i nula pogodavanja u prvom mandatu, Benčić kaže da se, osim u jednom slučaju, ne radi o članovima stranke već ljudima biranim na javnom natječaju te da će odgovarati za koga se utvrdi da je kriv. Na pitanje koja je razlika kada to isto kaže Andrej Plenković za uhićene članove svoje stranke, Sandra Bančić uzvraća konstatacijom kako je sam HDZ kao stranka pravomoćno osuđen zbog korupcije.

– Mi znamo da će pokušaja korupcije biti, ali na nama je kao vlasti da stvorimo sve mehanizme da ju hvatamo na vrijeme. HDZ ne da zna da će korupcije biti nego na nju namjerno žmiri i to je naša temeljna razlika. Zašto oni namjerno žmire? Pa, zato jer im je to kohezivni faktor. Da Plenković ne žmiri na sve što se zbiva i sve što se uzima ovako ili onako, on bi izgubio bazu jer su se oni zbog toga, mnogi, učlanili u HDZ. Da dobiju posao, da dobiju u koncesiju neku, da dobiju mogućnost da pobijede na javnom natječaju. Iz tih interesa su se oni učlanili.