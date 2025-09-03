Samoubilački bombaški napad u blizini političkog skupa na jugozapadu Pakistana usmrtio 13 i ranio 30 ljudi

Bombaš samoubojica raznio se ispred stadiona u utorak navečer dok su pristaše nacionalističke stranke napuštale skup na jugozapadu Pakistana pogođenom pobunom, ubivši najmanje 13 ljudi i ranivši 30 drugih, rekli su u srijedu policijski i bolnički dužnosnici.

Načelnik lokalne policije Majeed Qaisrani rekao je da se eksplozija dogodila u blizini groblja u blizini stadiona na periferiji Quette, glavnog grada pokrajine Balochistan. Dijelovi tijela napadača pronađeni su, rekao je.

Waseem Baig, glasnogovornik vladine bolnice, rekao je da je primila 13 tijela i desetke ranjenih, neki u kritičnom stanju.

Nitko nije odmah preuzeo odgovornost za napad, piše ABC News.

Skup je održan u čast godišnjice smrti Sardara Ataullaha Mengala, veterana nacionalističkog vođe i bivšeg glavnog ministra pokrajine.

Vođa Nacionalne stranke Balochistan, Akhtar Mengal, neozlijeđen je u napadu, ali neki od njegovih pristaša bili su među mrtvima i ranjenima, rekao je viši policijski službenik Usama Ameen. Mengal je glasni kritičar vlade i često održava skupove zahtijevajući oslobađanje nestalih baludžijskih nacionalista.

Glavni ministar Baludžistana Sarfraz Bugti osudio je bombardiranje kao "kukavički čin neprijatelja čovječanstva", naredivši najbolju moguću medicinsku skrb za ranjenike i istragu na visokoj razini kako bi se počinitelji priveli pravdi.

U Islamabadu, ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi također je osudio napad, okrivljavajući "teroriste koje podržava Indija i njihove pomagače" za pokušaj destabilizacije zemlje ciljajući civile. Nije ponudio nikakve dokaze koji bi potkrijepili tu tvrdnju.

Pakistanska vlada i Bugti posljednjih su mjeseci često optuživali Indiju da podržava i pakistanske talibane i baludžijske separatiste, što New Delhi poriče.

Baludžistan je dugo bio poprište pobune niske razine, a skupine poput Oslobodilačke vojske Baludžistana zahtijevaju neovisnost od središnje vlade. Separatisti su uglavnom ciljali sigurnosne snage i radnike iz pakistanske pokrajine Punjab.

Iako vlasti tvrde da je pobuna ugušena, nasilje u regiji se nastavlja.

U srpnju su naoružani ljudi oteli i ubili devet osoba nakon što su zaustavili dva putnička autobusa na autocesti u Balučistanu dok su autobusi putovali iz Quette u pokrajinu Punjab. Za većinu takvih prethodnih napada odgovornost je preuzela zabranjena skupina BLA.