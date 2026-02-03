Samci, zaboravite Tinder! U Splitu počinje Srcolovka, pronađi svoju bolju polovicu

U mjesecu zaljubljenih, Hrvatsko nadzemlje ponovno organizira Srcolovku jedinstvenu priliku za samce da se upoznaju i možda pronađu svoju bolju polovicu uživo.

Što je Srcolovka?

Radi se o zanimljivom formatu upoznavanja: sudionici se međusobno ne vide, već se kroz razgovor upoznaju. Nakon razgovora, oni koji se najbolje povežu nagrađeni su zajedničkom nagradom, koju moraju iskoristiti zajedno.

Detalji događaja:

Mjesto: Velika dvorana Nadbiskupskog sjemeništa

Velika dvorana Nadbiskupskog sjemeništa Datum: 11. veljače (druga srijeda u mjesecu)

11. veljače (druga srijeda u mjesecu) Vrijeme: 20:30 sati

Kako sudjelovati?

Broj mjesta je ograničen, stoga ne čekajte. Prijave se primaju od 22. siječnja do 4. veljače u 23:59 sati putem DM-a na službenom Instagram profilu Hrvatskog nadzemlja, uz objašnjenje zašto ste idealan kandidat ili kandidatkinja za Srcolovku.

Zakusku organizira Hrvatsko nadzemlje, a glazbenu atmosferu pružit će izvođači čija imena bit će objavljena naknadno.

Ovo je prilika da samci na zabavan i siguran način upoznaju nove ljude i možda pronađu svoju buduću ljubav.