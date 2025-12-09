Šalje ti ovih šest poruka? Psiholozi kažu da je to jasan znak da mu više nisi prioritet

Dopisivanje danas otkriva puno više od samih riječi; način na koji netko piše poruke može pokazati razinu interesa, uložen trud i stvarne namjere. Jedan kratki odgovor možda ne znači mnogo, ali kada se isti obrasci počnu ponavljati, lako je vidjeti promjene u dinamici. Posebno je to jasno kada muškarac polako gubi interes, jer se taj pad najčešće prvi primijeti upravo kroz način na koji se dopisuje, tvrde stručnjaci. Istaknuli su nekoliko poruka koje najčešće upućuju na to da se interes muškarca počeo gasiti.

"Hej..." (ili samo jedna riječ)

Kratke poruke bez sadržaja često pokazuju da druga osoba ne ulaže stvaran trud u komunikaciju. Poruke od jedne riječi ne nose nikakvu namjeru ni energiju i ostavljaju vama sav posao oko održavanja razgovora. Psiholog i bihevioralni stručnjak Sam Goldstein kaže: "Razmislite o ljudima u čijem društvu zaista uživate. To su oni koji slušaju, postavljaju prava pitanja i kojima je stalo do odgovora." Kada muškarac želi razgovarati, njegova će poruka to i pokazati, piše YourTango.

"K" ili "Ok"

Odgovori poput "K" ili "Ok" mogu biti znak manjka znatiželje i angažmana, osobito kada mu je druga osoba dala priliku za razgovor. Ovakve poruke pokazuju da je vidio poruku, ali nije zainteresiran nastaviti komunikaciju. Psihologinja Jennice Vilhauer objašnjava: "Znatiželja signalizira interes, otvorenost i emocionalnu inteligenciju - kvalitete koje stvaraju dublje odnose." Ako znatiželje nema, teško je graditi povezanost.

"Zauzet sam"

Kada poruka "Zauzet sam" postane uobičajeni odgovor, može biti znak da osobu ne vidi kao prioritet. Svatko ima zauzete dane, ali kada je takav odgovor pravilo, a ne iznimka, pokazuje neravnotežu u trudu. Stručnjak Bruce Y. Lee ističe: "Nije održivo da vi sami dugoročno nosite većinu odnosa, to samo znači da vas ne doživljava kao prioritet." Netko tko želi graditi odnos potrudit će se objasniti situaciju i predložiti alternativu.

"Ako želiš"

Naizgled pristojna fraza može biti znak potpunog izostanka interesa kada se stalno ponavlja. Kada drugoj osobi stalno prepušta odluku, bez da nešto predloži ili izrazi stav, pokazuje da nije uključen u komunikaciju. Terapeut i savjetnik Dan Bates navodi: "Pokažite ulaganje i promišljenost tako što ćete inicirati razgovore, nježnost ili zajedničke aktivnosti." Ako on to ne radi, često znači da se emocionalno povlači.

"Javit ću ti kad mi se bude dalo"

Ovako direktna poruka otkriva da on komunikaciju planira isključivo prema vlastitim potrebama. Kada netko želi graditi odnos, prirodno je da se trudi održavati kontakt. Psihoterapeuti Linda i Charlie Bloom objašnjavaju: "Samo oni koji odvoje dovoljno vremena i energije da se međusobno podrže u osobnom razvoju imat će uspjeha." Ako on ne ulaže ništa, veza teško može napredovati.

"Zaboravio sam ti odgovoriti"

Ako se ovo događa stalno, obično znači da je izgubio interes. Povremeno zaboravljanje je normalno, ali kada je riječ o ponavljajućem obrascu, stvara osjećaj zanemarenosti. Psiholog Jeffrey Bernstein kaže: "S vremenom uzbuđenje i novost novog odnosa mogu izblijedjeti, a svakodnevne rutine mogu dovesti do samozadovoljstva." Kada on stalno zaboravlja, to jasno pokazuje da se ne trudi održati vezu živom, prenosi Index.