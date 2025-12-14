Šala? Vitasović: "Hvala na podršci"

Pjevač Alen Vitasović iznenadio je svoje pratitelje i obožavatelje objavom na društvenim mrežama u kojoj je, čini se, dao naslutiti da se povlači s glazbene scene.

Vitasović je poručio kako je nastup održan sinoć u Poreču bio njegov posljednji. U objavi se zahvalio svima na dugogodišnjoj podršci te naveo kako trenutno radi na još jednoj pjesmi, nakon čega, kako je napisao, smatra da je priči kraj.

Dio pratitelja smatra da je riječ o šali

Njegove riječi izazvale su brojne reakcije pratitelja, od kojih su mnogi izrazili nevjericu i neslaganje s mogućim završetkom karijere. Među njima se oglasio i Ivo Jagnjić iz grupe Dalmatino, koji mu je poručio da ni ne pomišlja na takvu odluku. Slične poruke podrške uputili su i ostali obožavatelji, potičući ga da nastavi pjevati i ne odustaje.

Dok su neki izrazili žaljenje i zahvalnost za sve godine glazbe, dio pratitelja smatra da je riječ o šali ili da se izjava odnosi isključivo na posljednji nastup u ovoj godini.