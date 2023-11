SAHITI NAKON POBJEDE: Nije još gotovo, ima puno utakmica do kraja, sretni smo što smo prvi

Hajduk je danas od 16:30 igrao protiv Varaždina na Poljudu u sklopu 15. kola SuperSport HNL-a. Slavili su domaćini rezultatom 3:1, odnosno golovima iz Pukštasa, Šarlije i Krovinovića, a za gostujući gol zaslužan je Uremović koji je loptu nehotice poslao u vlastitu mrežu. Igrač Hajduka i asistent gola Emir Sahiti, prokomentirao je utakmicu: „Zaslužili smo pobijediti, svi smo dali sve od sebe, zaslužili smo pobijediti i tri boda ostaju kući. Imamo tri dana odmora, spremat ćemo se što bolje možemo i naastojat ćemo svaki trening biti sve bolji i bolji.“

„Nije još gotovo, ima puno utakmica do kraja, sretni smo što smo prvi. Vidjet ćemo do kraja što će biti. Što treniramo, to i radimo na utakmicama. Dajem sve od sebe, idem na svaku loptu.“

„Svaki trener daje sve od sebe. Bili smo dobri s trenerom Lekom i sada s trenerom Karoglanom. Nemam što reći o tome, tko dođe, dođe. Normalno da zbog sebe dolazim na svaki trening i svaku utakmicu.“

„Ovo je Torcida, ovo je Hajduk. Svaku utakmicu imamo veliku podršku, naš 12. igrač. i svaku utakmicu se osjećamo kao doma.“

„Mi ćemo trenirati i analizirati ovu utakmicu. Nastojat ćemo biti što bolji. Svaka je utakmica drugačija, svaka je bitna i svaku želimo pobijediti. Ići ćemo u Istru s ciljem pobijediti i vratiti se sretni“, zaključio je Sahiti.

