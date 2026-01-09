Sada je već momak: Severina se pohvalila fotografijama sa sinom i ekipom na skijalištu

Severina je ponovno privukla pažnju javnosti, ovoga puta toplom i obiteljskom objavom sa skijanja. Na svom Instagram profilu podijelila je niz fotografija sa snježnih padina, na kojima se vidi u društvu djece i, kako je sama napisala, „tetke iz Njemačke“, uz poruku: „Moja djeca na skijanju, a tetka iz Njemačke i ja u prolazu“, popraćenu hashtagovima #volimstosevolimo, #ljubavseljubavljuvraca i #severina.

Inače, Severinin sin Aleksandar u veljače ove godine napunit će 14 godina.

Na fotografijama se vidi opuštena i nasmijana Severina u bijeloj zimskoj kombinaciji, s prepoznatljivom krznenom kapom, dok uživa u sunčanom zimskom danu na planini. U nekim kadrovima pozira s djecom na snježnim stazama, u drugima se vidi vesela atmosfera u planinskom okruženju, a jedan od detalja koji je posebno privukao pažnju jest i fotografija tople juhe u planinskom restoranu, što je dodatno pojačalo dojam ugodnog zimskog odmora.

Objava je u kratkom vremenu prikupila velik broj lajkova i komentara, a pratitelji su pjevačici poručivali da izgleda sretno i opušteno te da je lijepo vidjeti je u ovako toplom, obiteljskom izdanju. Mnogi su istaknuli kako Severina zrači pozitivnom energijom te da su fotografije pravi mali bijeg od svakodnevice.

Iako je Severina posljednjih mjeseci često u fokusu medija zbog profesionalnih obveza i nastupa, ovoga puta u prvi plan je došla privatna, nježnija strana – vrijeme provedeno s najbližima, na snijegu i suncu, daleko od pozornica i reflektora. Upravo takvi trenuci, sudeći prema reakcijama publike, njezinim pratiteljima znače jednako mnogo kao i njezine glazbene objave.