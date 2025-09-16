Close Menu

Sada je sve poznato: Evo koliko će svakome poskupjeti rata struje

Povećani troškovi režija udarit će na džepove građana – baš u onom dijelu gdje, kako kažu, nemaju kako uštedjeti.

Usvojen je dugonajavljivani Vladin jesenski paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu – subvencije se smanjuju, pa već od prvog listopada građanima stižu veće režije.

Tako će račun za struju, za prosječno kućanstvo s godišnjom potrošnjom do 3 tisuće kWh, iznositi 530 eura, što je 48 eura više nego dosad. Godišnji trošak za plin u prosječnom kućanstvu iznosit će 651 euro – to je poskupljenje od desetak posto, odnosno 56 eura.

Nove cijene plina i toplinske energije na snagu će stupiti već za dva tjedna, a poskupljenja struje ići će u dva koraka. Najugroženijima ostaje mjesečni vaučer od 70 eura po kućanstvu te jednokratna pomoć od 100 eura za nezaposlene branitelje.

U ovom valu još ostaje 70 smrznutih proizvoda. Pitanje je dokad.

"Pratimo i dalje cijene, možda ćemo smanjiti cijene nekih proizvoda ili zamijeniti neke od njih. Nitko ne brani trgovcima da postavljaju cijene niže od maksimalnih", poručio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar. 

