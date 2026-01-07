SAD usred Atlantika zaplijenio tanker povezan s Venezuelom nakon dvotjedne potjere

Sjedinjene Američke Države zaplijenile su tanker povezan s Venezuelom nakon više od dva tjedna potjere preko Atlantika. Američke snage ukrcale su se na brod i preuzele kontrolu usred Atlantika, na potezu između Europe i Sjeverne Amerike – u području između sjeverne Francuske i kanadskog Newfoundlanda.

Američki dužnosnik izjavio je za Reuters da u operaciji sudjeluju Obalna straža i američka vojska. Ruska državna agencija RT pritom navodi da je helikopter, za koji se vjeruje da prevozi američke vojne snage, pokušavao sletjeti na tanker.

Zapljena bi mogla dodatno zaoštriti odnose s Rusijom. Naime, tanker, ranije poznat kao Bella 1, navodno je izbjegao američku pomorsku "blokadu" sankcioniranih tankera te je u prosincu kod Venezuele odbio ranije pokušaje američke Obalne straže da se ukrca na njega. Prema ranijim informacijama, Rusija tanker prati podmornicom.

Promjena identiteta broda

Prema tvrtki za pomorsku analitiku Windward, brod je u međuvremenu promijenio ime iz Bella 1 u Marinera i preuzeo rusku zastavu. Windward navodi i da je na trup naslikana ruska zastava, što je, prema njihovoj procjeni, trebalo otežati američko presretanje.

Prema međunarodnom pravu, plovila koja plove pod zastavom određene države uživaju zaštitu te države.