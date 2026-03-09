Close Menu

Sad je izvjesno, marčane bure su zakazale, ali za vikend slijedi "urušavanje" anticiklone

Donosimo detaljnu tjednu prognozu vremena, dani više neće biti tako stabilni kao u tjednu iza nas

Bližimo se kraju prvog desetodnevlja ožujka, a bure ni za lijek. Po mnoge srećom, nije bilo ni kiše koja je prethodna dva mjeseca poprilično "pretjerala". Stabilne vremenske prilike podržava prostrano i postojano polje visokog tlaka zraka, a i jučerašnji dan donio je nastavak stabilnog vremena.

Sunčani Split u nedjelju
Foto: Ante Barbir

Jučer su najviše dnevne temperature zraka bile većinom od 16 do 19°C, što je više od prosjeka za dio godine. Stabilno vrijeme će se nastaviti i veći dio tjedna, a u dane vikenda sa zapada će nam se približiti ciklona pa će tlak zraka padati. Međutim, još nije jasno u kojem će obimu spomenuta ciklona djelovati na vrijeme kod nas.

Najviše dnevne temperature zraka, 8.3.2026.

Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano. Povremeno uz povećanu naoblaku tek mjestimice može biti slabe i kratkotrajne kiše ili pljuskova. Vjetar većinom slab, na moru će prolazno biti juga i jugozapadnjaka. Minimalne jutarnje temperature zraka od -3 do 5°C u Dalmatinskoj zagori, od 5 do 10°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 14 do 19°C.

Utorak će biti promjenjiv s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Uz prolazno više oblaka ponegdje, osobito na moru, bit će slabe i kratkotrajne kiše ili pljuskova. Vjetar većinom slab, na moru će puhati jugo, mjestimice i kratkotrajno umjereno. Minimalne jutarnje temperature zraka od -3 do 5°C u Dalmatinskoj zagori, od 5 do 10°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 14 do 19°C.

Slično vrijeme i u srijedu. Djelomično sunčano i u većini predjela suho, ali će uz prolazno više oblaka mjestimice biti slabe kiše ili pljuskova, više na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Puhat će slabo jugo i jugozapadnjak, noću burin ili tiho. Temperature zraka bez veće promjene u odnosu na utorak.

Četvrtak i petak će biti promjenjivi s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Iako će u većini predjela biti suho, osobito se u zaobalju u drugom dijelu dana očekuje povremena kiša ili pokoji pljusak. Noću tiho ili burin, danju će puhati slabo jugo i jugozapadnjak. Najviše dnevne temperature od 14 do 19°C.

U subotu će na moru ojačati jugo pa su u drugom dijelu dana mogući prolazni pojačani udari. Bit će promjenjivije, ali će veća mogućnost povremene kiše biti na sjevernom Jadranu. U Dalmaciji će malo kiše biti tek mjestimice. Najviše dnevne temperature većinom od 15 do 20°C.

Prognozirana sinoptička situacija u subotu

Promjenjivo će biti i tijekom nedjelje. Iako će biti dosta suhog vremena, povremeno se ne može isključiti mogućnost prolaznih i slabih oborina. Vjetar će oslabiti, a temperature zraka se neće bitno mijenjati.

