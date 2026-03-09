Sad je izvjesno, marčane bure su zakazale, ali za vikend slijedi "urušavanje" anticiklone

Bližimo se kraju prvog desetodnevlja ožujka, a bure ni za lijek. Po mnoge srećom, nije bilo ni kiše koja je prethodna dva mjeseca poprilično "pretjerala". Stabilne vremenske prilike podržava prostrano i postojano polje visokog tlaka zraka, a i jučerašnji dan donio je nastavak stabilnog vremena.

Jučer su najviše dnevne temperature zraka bile većinom od 16 do 19°C, što je više od prosjeka za dio godine. Stabilno vrijeme će se nastaviti i veći dio tjedna, a u dane vikenda sa zapada će nam se približiti ciklona pa će tlak zraka padati. Međutim, još nije jasno u kojem će obimu spomenuta ciklona djelovati na vrijeme kod nas.

Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano. Povremeno uz povećanu naoblaku tek mjestimice može biti slabe i kratkotrajne kiše ili pljuskova. Vjetar većinom slab, na moru će prolazno biti juga i jugozapadnjaka. Minimalne jutarnje temperature zraka od -3 do 5°C u Dalmatinskoj zagori, od 5 do 10°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 14 do 19°C.

Utorak će biti promjenjiv s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Uz prolazno više oblaka ponegdje, osobito na moru, bit će slabe i kratkotrajne kiše ili pljuskova. Vjetar većinom slab, na moru će puhati jugo, mjestimice i kratkotrajno umjereno. Minimalne jutarnje temperature zraka od -3 do 5°C u Dalmatinskoj zagori, od 5 do 10°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 14 do 19°C.

Slično vrijeme i u srijedu. Djelomično sunčano i u većini predjela suho, ali će uz prolazno više oblaka mjestimice biti slabe kiše ili pljuskova, više na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Puhat će slabo jugo i jugozapadnjak, noću burin ili tiho. Temperature zraka bez veće promjene u odnosu na utorak.

Četvrtak i petak će biti promjenjivi s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Iako će u većini predjela biti suho, osobito se u zaobalju u drugom dijelu dana očekuje povremena kiša ili pokoji pljusak. Noću tiho ili burin, danju će puhati slabo jugo i jugozapadnjak. Najviše dnevne temperature od 14 do 19°C.

U subotu će na moru ojačati jugo pa su u drugom dijelu dana mogući prolazni pojačani udari. Bit će promjenjivije, ali će veća mogućnost povremene kiše biti na sjevernom Jadranu. U Dalmaciji će malo kiše biti tek mjestimice. Najviše dnevne temperature većinom od 15 do 20°C.

Promjenjivo će biti i tijekom nedjelje. Iako će biti dosta suhog vremena, povremeno se ne može isključiti mogućnost prolaznih i slabih oborina. Vjetar će oslabiti, a temperature zraka se neće bitno mijenjati.