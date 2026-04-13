Saborski zastupnik iz Pučišća Arsen Bauk: Hoćemo li zaštititi pri U-nescu proslavu osnutka NDH?

Sjednica Županijske skupštine započela je, praktički uobičajeno, početnim sitnim čarkama. Naravno, vijećnik Centra Bojan Ivošević prvi je otvorio baraž prema vladajućim…

- Što se poduzeli po pitanju djece s autizmom na području Županije? Jer u Centru se trenutno nalazi 25 posto korisnika koji su iz ostatka županije, nisu iz Splita, i tako opterećuju ionako ‘rastegnut’ sustav. - kazao je Ivošević između ostalog pohvalivši, ironično dakako, službe koje marljivo brišu obećanje koje je župan svojedobno dao po tom pitanju na društvenim mrežama.

- U deset života ne bih se spuštao na taj nivo, kao da sad kažem kako je nekad jedna osoba kazala ‘Ivošević mi je rekao da sam glupa i autistična’.

Dio ću na ovo pitanje odgovoriti kasnije, u pisanoj formi, u kojoj smo točno kronološki fazi s projektom Centra za autizam u Dugopolju, do kraja godine ćemo izraditi glavni projekt… Što se tiče Centra za autizam u Splitu, oni imaju određenih problema, sukoba, između dvije grupe koje se bave volonterski tom jako bitnom temom. No, idući tjedan ću raspraviti s njima to, imamo sastanak… - kratak je bio župan Boban.

Nastavila se sjednica vijećničkim pitanjima, ovaj put je briljirao SDP-ovac Arsen Bauk.

Svjedočili smo da je ove godine, svečanije nego prethodnih, obilježena 85-godišnjica uspostave Nezavisne države Hrvatske, program tradicionalno krenuo u Ruđera Boškovića pa onda navečer organizirana bakljada u organizaciji Torcide Mejaši… Pa, smatram da bi tu proslavu trebalo prijaviti i zaštititi kao nematerijalnu kulturnu baštinu pri U-nesco. Jer, razvijena je kulturna posebnost, jedna vrsta performansa u kojem logika nije prepreka da se slavi umjetnička razina paradoksa.

Jer obilježavaju ga navijači kluba koji je obnovljen u partizanima. Skandiraju ‘ajmo bijeli’ odjeveni u crno. I sve to slave na prostoru koji u tom trenutku povijesti nije ni bio u sastavu te iste države čiji nastanak obilježavaju. Ako to nije kulturna posebnost, teško je reći što jest.

Zanima me hoće li župan podržati ovu inicijativu? - podsjetio je saborski zastupnik iz Pučišća na obilježavanje osnutka HOS-a od 10. travnja...

- Poetično i sarkastično. Što se tiče inicijative prema Unesco, to predlažu ministarstva, države, a ne političke opcije… - otklonio je župan ovaj više teoretski upit.