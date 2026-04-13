Saborski zastupnik iz Pučišća Arsen Bauk: Hoćemo li zaštititi pri U-nescu proslavu osnutka NDH?

Vijećnik Centra Bojan Ivošević prvi je otvorio baraž prema vladajućim…
Arsen Bauk

Sjednica Županijske skupštine započela je, praktički uobičajeno, početnim sitnim čarkama. Naravno, vijećnik Centra Bojan Ivošević prvi je otvorio baraž prema vladajućim…

- Što se poduzeli po pitanju djece s autizmom na području Županije? Jer u Centru se trenutno nalazi 25 posto korisnika koji su iz ostatka županije, nisu iz Splita, i tako opterećuju ionako ‘rastegnut’ sustav. - kazao je Ivošević između ostalog pohvalivši, ironično dakako, službe koje marljivo brišu obećanje koje je župan svojedobno dao po tom pitanju na društvenim mrežama.

- U deset života ne bih se spuštao na taj nivo, kao da sad kažem kako je nekad jedna osoba kazala ‘Ivošević mi je rekao da sam glupa i autistična’.

Dio ću na ovo pitanje odgovoriti kasnije, u pisanoj formi, u kojoj smo točno kronološki fazi s projektom Centra za autizam u Dugopolju, do kraja godine ćemo izraditi glavni projekt… Što se tiče Centra za autizam u Splitu, oni imaju određenih problema, sukoba, između dvije grupe koje se bave volonterski tom jako bitnom temom. No, idući tjedan ću raspraviti s njima to, imamo sastanak… - kratak je bio župan Boban.

Nastavila se sjednica vijećničkim pitanjima, ovaj put je briljirao SDP-ovac Arsen Bauk.

Svjedočili smo da je ove godine, svečanije nego prethodnih, obilježena 85-godišnjica uspostave Nezavisne države Hrvatske, program tradicionalno krenuo u Ruđera Boškovića pa onda navečer organizirana bakljada u organizaciji Torcide Mejaši… Pa, smatram da bi tu proslavu trebalo prijaviti i zaštititi kao nematerijalnu kulturnu baštinu pri U-nesco. Jer, razvijena je kulturna posebnost, jedna vrsta performansa u kojem logika nije prepreka da se slavi umjetnička razina paradoksa.

Jer obilježavaju ga navijači kluba koji je obnovljen u partizanima. Skandiraju ‘ajmo bijeli’ odjeveni u crno. I sve to slave na prostoru koji u tom trenutku povijesti nije ni bio u sastavu te iste države čiji nastanak obilježavaju. Ako to nije kulturna posebnost, teško je reći što jest.

Zanima me hoće li župan podržati ovu inicijativu? - podsjetio je saborski zastupnik iz Pučišća na obilježavanje osnutka HOS-a od 10. travnja...

- Poetično i sarkastično. Što se tiče inicijative prema Unesco, to predlažu ministarstva, države, a ne političke opcije… - otklonio je župan ovaj više teoretski upit.

