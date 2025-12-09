Saborske zastupnice postavile 39 ruža u spomen na žrtve femicida: Simbolički otpor nasilju nad ženama

Inicijativa saborskih zastupnica Centra, SDP-a, Možemo, SDSS-a, GLAS-a i DOSIP-a, okupljena za borbu protiv nasilja nad ženama, danas je postavila 39 ruža na ogradu Hrvatskog sabora. „Prošle subote na Trgu bana Jelačića dogodio se incident koji nas je duboko potresao. Jedan muškarac pregazio je 38 ruža koje je umjetnica postavila u spomen na 38 žena ubijenih u protekle tri godine. Činom gaženja ruža, zgazio je i sjećanje na njihove živote“, poručila je tom prilikom saborska zastupnica Centra Marijana Puljak, dodajući da je to bio simbolički napad na svaku ženu koja je ikada živjela u strahu i koju država nije uspjela zaštititi.

„Donijele smo 39 ruža, jer od subote Hrvatska ima još jednu ubijenu ženu, još jednu žrtvu femicida. Postavljamo ih na ogradu Hrvatskog sabora, na mjesto gdje na njih nitko neće ugaziti.

Želimo da ih vide svi koji prolaze ulicom, da cijela Hrvatska vidi da svaka od tih ruža predstavlja život koji je mogao biti spašen i da svi vide da nasilje počinje simbolima, ali i da naš otpor počinje simbolima“, rekla je Puljak, naglasivši da problem nije samo u tom jednom čovjeku, nego u svemu što je prethodilo njegovom činu.

„Problem je u klimi koja posljednjih godina sve češće tolerira ponižavanje žena, u porukama koje ženama govore da trebaju šutjeti, biti poslušne i podređene. Problem je u tome što je taj čovjek vjerovao da to smije napraviti, da je to društveno dopušteno i da mu nitko neće stati na put“, rekla je Puljak, napominjući da femicid počinje puno prije samog zločina.

„Femicid počinje s riječima, s ignoriranjem prijava, počinje kada policija, socijalne službe ili sudovi procjenjuju da 'nema visokog rizika', a rizik je zapravo smrtonosan. Hrvatska je preuzela obvezu da žrtvama nasilja osigura brzu reakciju institucija, pouzdane procjene rizika i hitne zaštitne mjere, ali u praksi to još uvijek nije dovoljno učinkovito. Moramo raditi na izmjenama zakona koje će unaprijediti procjene rizika, ubrzati mjere zabrane prilaska, omogućiti udaljenje počinitelja i bolji nadzor u slučajevima visokog rizika. To dugujemo ženama čiji se životi mogu spasiti pravovremenom reakcijom države. Neka ovih 39 ruža bude podsjetnik na sve trenutke kada država nije zaštitila žrtvu na vrijeme“, rekla je Puljak.

Kako je zaključila, inicijativa saborskih zastupnica neće stati niti odustati od promjena zakona, nadzora institucija i borbe za sustav koji će žene štititi, a ne izdati.