Sabor započeo jesensko zasjedanje, odmah napeto. Hajdaš Dončić: "Zakoni su pisani dvolično! Imate li vi hrabrosti pokrenuti ovu raspravu u Saboru..."

Nakon dvomjesečne ljetne stanke, Hrvatski sabor aktualnim prijepodnevom počinje redovno jesensko zasjedanje. Ono, prema Ustavu, traje do sredine prosinca, a otvoreno je aktualcem u kojemu će pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i članovima Vlade postaviti 41 zastupnik.

Sjednicu je pozdravom svima otvorio Gordan Jandroković, koji je posebno pozdravio premijera i članove Vlade. Potom je intonirana himna kojom je odana počast domovini. Prva je pitanja postavila nezavisna zastupnica Boška Ban, dok će zadnje pitanje postaviti nezavisni Josip Jurčević, piše tportal.

Siniša Hajdaš Dončić imao je pitanje za premijera. “Trideset godina ne postoji konsenzus i spremnost u društvu da se dogovorimo koje su vrijednosti na kojima bi naše društvo trebalo počivati. Dok mi stojimo mladima se perfidno serviraju poruke da je ZDS domoljubni pozdrav. Nije, to je laž i to je obmana. Zato je vrijeme da okrenemo novu stranicu i da Zakone koji su pisani dvolično, tako da ih možemo drugačije tumačiti stavimo u jednu formu i da imaju sadržaj, da sudovi mogu na isti način donositi presude i da nešto na čemu i dio političara, čak i u Saboru parazitira desetljećima, da kažemo da to nije dobro i okrenemo novu stranicu”, naveo je.

“Hrvatsku razaraju podjele: ekonomske, socijalne i društvene, posebno nejednakost. I o tim stvarima se u Saboru ni u javnosti ne priča. Ne priča se ni o ovome, živimo u turbulentnim vremenima nesigurnosti gdje dronovi nadlijeću članice NATO saveza, a mi smo zakopani u rovovima prošlosti. Ne gradimo društvo povjerenja i jaku naciju. Moje pitanje vama je imate li vi hrabrosti pokrenuti ovu raspravu u Saboru i priznati da konotacija ZDS-a nije vezana uz Domovinski rat”, pitao je.

‘Pod petokrakom se rušio Vukovar, a vi biste ga zabranili’

Uslijedilo je nekoliko povreda Poslovnika. Zastupnik Kaniški se pozvao na člana 238. rekavši da oni koji parazitiraju na ovakvim temama te teme potiču u Saboru. Rekao je da je kreditni rejting nikad viši i kako se nastavljaju reforme.

Zastupnik Zekanović se pozvao također na 238. i rekao kako Dončić govori o rovovima dok taj rov kopa sve dublje i dublje. “Jedini tko te teme plasira u javnost je ljevica. Garantiram da sa strane parlamentarne većine nitko neće aktualizirati teme iz Drugog svjetskog rata koji je davno završio, nama je demarkacijska linija prošlosti i budućnosti Domovinski rat, a vi pošto imate rejting kakav imate morate parazitirati na tome. Pustite nas na miru više”, rekao je.

Javio se i zastupnik Mlinarić. “Kad već spominjete ZDS i to u negativnom kontekstu što uopće nema to značenje u Domovinskom ratu, niste spomenuli zvijezdu petokraku. Da bi nju trebalo zabraniti, a mislim da imate dovoljno godina da znate da je MiG ispalio raketu na Banske dvore i da je nosi petokraku, a za vas to nije simbol koji treba zabraniti, a zabranili bi simbol koji je branio Hrvatsku”, rekao je.

Zastupnik Šimić je kazao kako je 2. listopada u Ceriću kraj Vinkovaca na bojišnici na kojoj je bio i on poginulo devet pripadnika HOS-a. “Na njihovoj komemoraciji pozdravlja se sa ZDS, ne dirajte u one koji su dali živote sa zastavom HOS-a pozdravljajući za ZDS”, rekao je.

Zastupnik Kukavica je rekao da konsenzus postoji, da je on Domovinski rat i da Drugi svjetski rat izaziva podjele. “Ne možemo zanemariti HOS i žrtvu tih momaka diljem cijele Hrvatske”, rekao je i pozvao na što manje populizma. Mislav Herman je rekao da Dončić vrijeđa zastupnika. “Na toj temi već 35 godina parazitira SDP, koji je osam godina bio na vlasti, a ostatak u oporbi, što je dokaz što javnost misli o njima”, rekao je i dodao da se pod petokrakom rušio Vukovar, dok danas ta zvijezda parazitira između ostalog na Trnjanskim krijesovima.

Plenković: ‘Mislim da ćete postići kontraefekt’

Plenković je kazao da Dončićevo pitanje upućuje na zaključak da bi baš ova Vlada trebala riješiti problem koji opterećuje sve oko 35 godina. “To je apel da se dogodi što? Da vi kao politička opcija i vaši istomišljenici prestanete s histerijom koju gledamo zadnja dva mjeseca? Hoće se to dogoditi? Ja sam dobro pratio ovo što se događalo preko dva mjeseca, komentirao sam kad me se pitalo i nastojao sam razumjeti što se zbiva. Mi živimo u gradu u kojemu je na vlasti Možemo i SDP. Zahtjev za koncert je bio za svibanj, ali je odobren dva mjeseca kasnije jer se od drugih događaja na hipodromu nije moglo naći mjesta, to se zaboravlja. Koncert u Zagrebu odobrio je Možemo. Je li to okej? Što se mene tiče je”, kazao je.

“Što se dogodilo? Veliki koncert. Nema razbijenih automobila i izloga, nema tuča i ranjenih, a ni desetaka mrtvih koliko se medijski dva mjeseca nastojalo procijeniti što će sve ići po zlu. Kad je to završilo velik broj ljudi u Zagrebu, oni koji nisu pratili koncerte zadnjih 5, 10, 15 godina, sad su se odjednom probudili što je puno ljudi došlo i onda imamo forsiranje teme od strane ljevice. Vi koji temu forsirate bi je zakonski zatvarali i to iz ovog što medijski piše, prvo isključivo u jednom smjeru, pa dolazite na Vijeće za suočavanje posljedica totalitarnih režima i sada kako vidim opet ne cjelovito. Kakav ćete efekt izazvati u današnjem, internetskom društvu u Hrvatskoj”, pitao je Plenković.

“Mislite da ćete uspjeti u tome da se to ne koristi više? To je iluzija. Potpuna. Ja mislim da je rješenje u obrazovnom sustavu, stvarajmo kulturu da znamo kakva je bila povijest 20. stoljeća, da se jasno određujemo o fašističkim zločinima i u vrijem NDH, da se jasno određujemo o zločinima nakon 1945. Zabranama, vjerujte mi, nećete postići ništa, mislim da ćete postići kontraefekt. Mi smo razgovarali na koaliciji, za nove zabrane nije nitko. Inicijativa kakva god bila neće proći. Ja vam predlažem da se manje bavimo polarizacijama u društvu, jer ste ih vi pokrenuli. Tko je bio rodonačelnik Mi ili Oni? Tko je odšutio cijeli Jesi li čovjek ili HDZ-ovac? Jeste li rekli nešto na to? Niste. Vi provodite dehumanizaciju političkih protivnika, godinama. Oprezno s inicijativama, živimo u demokraciji”, rekao je.